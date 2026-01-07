तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली तस्वीर, कासिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर गिरफ्तार

तुर्कमान गेट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीर सामने आई है. कासिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर को पुलिस ने पथवार के आरोप में गिरफ्तार किया है. अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है. दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हो गया. उपद्रवी कैमरे में कैद हो गए. पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)