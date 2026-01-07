एक्सप्लोरर
तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली तस्वीर, कासिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर गिरफ्तार
Turkman Gate Violence: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपियों की पहचान हो चुकी है.
तुर्कमान गेट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीर सामने आई है. कासिफ, कैफ, अरीब, अदनान और समीर को पुलिस ने पथवार के आरोप में गिरफ्तार किया है. अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है. दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हो गया. उपद्रवी कैमरे में कैद हो गए. पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
Advertisement
दिल्ली NCR
9 Photos
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL