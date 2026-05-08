Summer Vacation: दिल्ली में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, कब से बंद होंगे सरकारी स्कूल?

दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी. दिल्ली सरकार ने इसकी जानकारी दी. साथ ही ये भी कहा कि 9वीं, 10वीं और 12वीं के लिए एक्स्ट्रा क्लास 11 मई से शुरू होंगे.

सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास का मकसद कमजोर बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता देना है. ताकि बच्चों में सीखने के परिणामों में सुधार और अवधारणाओं की समझ मजबूत हो सके.