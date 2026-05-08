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Summer Vacation: दिल्ली में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, कब से बंद होंगे सरकारी स्कूल?
Delhi Schools Summer Vacation: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है. शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी. दिल्ली सरकार ने इसकी जानकारी दी. साथ ही ये भी कहा कि 9वीं, 10वीं और 12वीं के लिए एक्स्ट्रा क्लास 11 मई से शुरू होंगे.
सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास का मकसद कमजोर बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता देना है. ताकि बच्चों में सीखने के परिणामों में सुधार और अवधारणाओं की समझ मजबूत हो सके.
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Source: IOCL