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महाराष्ट्र में जानलेवा हुई गर्मी! नागपुर में लू से एक दिन में 3 लोगों की मौत

Maharashtra News: नागपुर का हाल तो ऐसा है कि यहां एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है. पिछले 24 घंटों में नागपुर में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. मंगलवार को पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 20 May 2026 08:43 AM (IST)
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महाराष्ट्र में भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है. नागपुर का हाल तो ऐसा है कि यहां एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है. पिछले 24 घंटों में नागपुर में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. मंगलवार (19 मई) को पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. 

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, नागपुर में  पिछले 24 घंटों में  तीन लोगों की मौत दर्ज की गई है.  शुरुआती जांच से पता चलता है कि इन मौतों का कारण भीषण लू (हीटस्ट्रोक) है. पुलिस को लकड़गंज, गणेश पेठ और राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में ये शव लावारिस हालत में मिले.

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पुलिस को बेहोशी की हालत में मिले थे

पुलिस को लकड़गंज पुलिस स्टेशन की सीमा में लगभग 40 वर्ष का एक पुरुष, गणेश पेठ पुलिस स्टेशन की सीमा में लगभग 55 वर्ष की एक महिला, और राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में 45 वर्ष का एक व्यक्ति मिला. ये सभी बेहोशी की हालत में थे. इन लोगों को बेहोश पाकर पुलिस उन्हें तुरंत एक सरकारी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया.  हालांकि, शुरुआती जांच में इन तीनों लोगों की मौत का कारण लू बताया जा रहा है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा. इसके बाद ही इस मामले में स्थिति साफ हो सकेगी. 

पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है IMD

बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही चेतावनी जारी की थी. IMD के अनुसार, विदर्भ (नागपुर, अकोला), मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी. यहां दिन के समय तापमान 43 से 44  डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी. दोपहर 12 बजे से 4 बजे के आसपास निकलने से बचने की सलाह जी गई है.

इसके साथ ही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकी गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में  पानी पीने की सलाह दी है. डिहाईड्रेशन से बचने के लिए लोगों से सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने के लिए कहा गया है.  

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 20 May 2026 08:43 AM (IST)
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