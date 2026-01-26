हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगणतंत्र दिवस 2026: परेड से पहले किले में तब्दील दिल्ली, सीमा पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा, जानें चिल्ला बॉर्डर का हाल

गणतंत्र दिवस 2026: परेड से पहले किले में तब्दील दिल्ली, सीमा पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा, जानें चिल्ला बॉर्डर का हाल

Republic Day 2026: दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी किया है, दिल्ली को किले में बदल दिया गया है. परेड रूट पर सघन तलाशी चल रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Jan 2026 07:17 AM (IST)
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भव्य आयोजन होना है. इससे पहले दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सभी सीमाओं पर हाई सिक्योरिटी सुनिश्चित की है. दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है. ITO के पास सघन तलाशी ली जा रही है क्योंकि यह परेड का रूट है. 

दिल्ली पुलिस को जिन भी गाड़ियों पर संदेह है, उनको रोक कर तलाशी ली जा रही है. थोड़ी देर बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा. कुछ समय बाद परेड यहीं से होगी. 

यूपी-हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर खास तैयारी

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस का पर्व शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आस-पास के राज्य के साथ मिलकर खास इंतजाम किए हैं. दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में जगह-जगह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. 

सड़कों पर चेकिंग की जा रही है और हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और परेड व समारोह आराम से पूरे हो सकें. 

चिल्ला बॉर्डर पर कैसी है सुरक्षा

चिल्ला बॉर्डर पर तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है. गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, दिल्ली आने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है.

Published at : 26 Jan 2026 07:16 AM (IST)
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
