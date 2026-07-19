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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक की कैसी है अब सेहत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

सोनम वांगचुक की कैसी है अब सेहत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 09:22 AM (IST)
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर रखा गया है. जहां पर दिल्ली पुलिस सख्त पहरा दे रही है. इस बीच सफदरजंग अस्पताल की ओर से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है.

सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है. अस्पताल के मुताबिक फिलहाल सोनम वांगचुक के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत (वाइटल पैरामीटर्स) स्थिर हैं, लेकिन उनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी सामान्य से थोड़ा प्रभावित हैं.

अस्पताल ने बताया कि लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण शरीर पर पड़ रहे शारीरिक और सिस्टमिक प्रभावों को देखते हुए उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहु-विषयक टीम की कड़ी निगरानी में लगातार इलाज दिया जा रहा है. 

सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में 8वीं मंजिल पर हैं भर्ती, दिल्ली पुलिस का है सख्त पहरा

अस्पताल ने जारी किया सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन

हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के साथ-साथ एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की राय है कि किसी भी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए 24 घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग और निरंतर मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है.

अस्पताल ने कहा कि सोनम वांगचुक की क्लिनिकल स्थिति और ब्लड पैरामीटर्स पर लगातार नजर रखी जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सोनम वांगचुक को VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल में जरूरी मेडिकल मदद दी जा रही है.

उनके वाइटल पैरामीटर्स अभी स्टेबल हैं; लेकिन, उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव आया है, और लंबे समय तक उपवास रखने के फिजिकल स्ट्रेस और सिस्टमिक असर को देखते हुए, उन्हें एक्सपर्ट्स की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है.

एम्स के डॉक्टरों की टीम ने क्या माना

VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल और नई दिल्ली के AIIMS के डॉक्टरों की इलाज करने वाली टीमों का मानना ​​है कि उनकी अभी की हालत स्थिर होने के बावजूद, किसी भी संभावित कॉम्प्लीकेशंस का तुरंत पता लगाने और उन्हें मैनेज करने के लिए लगातार मेडिकल दखल और चौबीसों घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग जरूरी है. इसलिए सभी जरूरी मेडिकल केयर दी जा रही है. उनके क्लिनिकल स्टेटस, जिसमें उनके ब्लड पैरामीटर्स भी शामिल हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 19 Jul 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE
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