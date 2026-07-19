उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. 20 वर्षीय युवक इरफान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इरफान इलाके के एक सलून में काम करता था. परिवार में शोक का माहौल है क्योंकि वह घर का इकलौता बेटा था.

बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के करीब 4-5 युवक इरफान की सलून दुकान पर आए और तोड़फोड़ करने लगे. जब इरफान ने विरोध किया तो उन युवकों ने उसे मारपीट करते हुए पास की गली में ले जाकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया.

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अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

गंभीर हालत में इरफान को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मां का कहना है कि जब मारपीट हो रही थी, वह मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस भी पहुंच गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

जहांगीरपुरी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है. स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

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