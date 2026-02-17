दिल्ली: गर्मी के बीच 18 फरवरी को होगी बारिश! 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार (18 फरवरी) को बारिश हो सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान जताया है. बीच फरवरी में ही गर्मी से ये थोड़ी राहत देने वाली खबर है. मौसम विभाग ने इसके साथ ही बताया कि बुधवार को दोपहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. सोमवार (16 फरवरी) को दिल्ली में इस साल का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था. मंगलवार (17 फरवरी) को दिल्ली में दिन का तापमान सामान्य औसत से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली में कहां कितना तापमान?

दिल्ली के वेदर स्टेशन के आंकड़ों के मुताबिक, आयानगर में सबसे अधिक मिनिमम टेंपरेचर 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं दिल्ली के मुख्य वेदर स्टेशन सफदरजंग में मिनिमम टेंपरेचर 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा पालम में मिनिमम टेंपरेचर 15.3 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 12.6 डिग्री सेल्सियस और रिज में 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर के मुख्य वेदर स्टेशन ने भी मैक्सिमम टेंपरेचर 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, इसके बाद आयानगर में 29.9 डिग्री सेल्सियस और पालम में 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा. लोधी रोड में मैक्सिमम टेंपरेचर 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

सोमवार को दिल्ली का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा

गौरतलब है कि सोमवार को शहर में इस साल का सबसे गर्म दिन महसूस किया गया. तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस था जो सिजनल नॉर्मल से काफी ज्यादा था. मौसम विभाग की मानें तो 18 फरवरी को मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

दिल्ली में 'खराब' रही हवा की सेहत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी 'खराब' केटेगरी में बनी रही. इसका औसत AQI 249 दर्ज किया गया. सीपीसीबी 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' के रूप में बांटता है.