हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली ब्लास्ट के बाद नूंह पुलिस सतर्क, मस्जिदों- मदरसों में भी सर्च अभियान चलाने के आदेश

दिल्ली ब्लास्ट के बाद नूंह पुलिस सतर्क, मस्जिदों- मदरसों में भी सर्च अभियान चलाने के आदेश

Haryana News: एसपी राजेश कुमार ने कहा कि नूंह जिले में बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ पुरानी कार या दोपहिया वाहन खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद नूंह पुलिस पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है. एसपी राजेश कुमार ने जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारी की बुधवार (19 नवंबर) को बैठक ली और जिले भर में मस्जिदों, मदरसों में सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए. इसके अलावा जिले के कई अन्य शिक्षण संस्थानों में भी सर्च अभियान चलाया जाएगा. 

एसपी राजेश कुमार ने कहा, ''नूंह जिले में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां या आतंकवादी गतिविधियों में किसी प्रकार की जो बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं. उनकी संलिप्ता ना हो और स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके और इसको लेकर सभी थाना प्रभारी के साथ एक बैठक की गई है. 

थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक 

इस दौरान सभी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक की गई है. जितने भी मस्जिद, मदरसे हैं या शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पहचान के ना रह सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ पुरानी कार या दोपहिया वाहन खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है. 

किराए पर कमरा देने वाले लोगों के लिए खास निर्देश

इसके अलावा किराए पर कमरा देने वाले लोगों को भी पुलिस से सत्यापन कराना जरूरी होगा ताकि देश विरोधी लोग यहां आकर ना रह सकें. सोशल मीडिया को लेकर एसपी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से अपील है कि शिक्षण संस्थानों के संचालक हैं, वह जांच एजेंसियों को मदद करें. 

मांगने पर पुलिस को रिकॉर्ड कराया जाए उपलब्ध- पुलिस

एसपी ने कहा, ''ऐसे लोगों की पहचान की जा सके ताकि समय रहते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. जब भी पुलिस आपसे रिकॉर्ड मांगे, इस रिकार्ड को उपलब्ध कराया जाए. जितने भी लोग बाहर से आकर रुकते हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए.''

Input By : लियाकत अली
Published at : 19 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Nuh HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
IND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
IND vs SA: कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget