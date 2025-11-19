दिल्ली ब्लास्ट के बाद नूंह पुलिस सतर्क, मस्जिदों- मदरसों में भी सर्च अभियान चलाने के आदेश

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद नूंह पुलिस पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है. एसपी राजेश कुमार ने जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारी की बुधवार (19 नवंबर) को बैठक ली और जिले भर में मस्जिदों, मदरसों में सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए. इसके अलावा जिले के कई अन्य शिक्षण संस्थानों में भी सर्च अभियान चलाया जाएगा.

एसपी राजेश कुमार ने कहा, ''नूंह जिले में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां या आतंकवादी गतिविधियों में किसी प्रकार की जो बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं. उनकी संलिप्ता ना हो और स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके और इसको लेकर सभी थाना प्रभारी के साथ एक बैठक की गई है.

थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक

इस दौरान सभी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक की गई है. जितने भी मस्जिद, मदरसे हैं या शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पहचान के ना रह सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ पुरानी कार या दोपहिया वाहन खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है.

किराए पर कमरा देने वाले लोगों के लिए खास निर्देश

इसके अलावा किराए पर कमरा देने वाले लोगों को भी पुलिस से सत्यापन कराना जरूरी होगा ताकि देश विरोधी लोग यहां आकर ना रह सकें. सोशल मीडिया को लेकर एसपी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से अपील है कि शिक्षण संस्थानों के संचालक हैं, वह जांच एजेंसियों को मदद करें.

मांगने पर पुलिस को रिकॉर्ड कराया जाए उपलब्ध- पुलिस

एसपी ने कहा, ''ऐसे लोगों की पहचान की जा सके ताकि समय रहते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. जब भी पुलिस आपसे रिकॉर्ड मांगे, इस रिकार्ड को उपलब्ध कराया जाए. जितने भी लोग बाहर से आकर रुकते हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए.''