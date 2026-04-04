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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 'शिक्षा का अधिकार मनपसंद स्कूल की गारंटी नहीं', EWS कोटे पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Delhi News: 'शिक्षा का अधिकार मनपसंद स्कूल की गारंटी नहीं', EWS कोटे पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) सभी बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन किसी विशेष निजी स्कूल में दाखिले का अधिकार नहीं देता.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Apr 2026 11:12 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार तो है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे किसी खास निजी स्कूल में ही दाखिला देने का अधिकार मिल जाता है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य समाज में समानता बढ़ाना और स्कूलों को ऐसा साझा स्थान बनाना है. जहां जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि शिक्षा का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के लिए किसी खास स्कूल को चुनने का अधिकार मांग सके.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला एक महिला की अपील से जुड़ा था. महिला चाहती थी कि उसके बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम EWS कोटा भी कहते है हालकि महिला इसी कोटे के तहत एक निजी स्कूल में 2024-25 सेशन में क्लास 2 में एडमिशन दिया जाए. इससे पहले महिला ने 2023-24 सेशन में क्लास 1 में एडमिशन के लिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का रुख किया था. उस समय कोर्ट ने कहा था कि स्कूल के पास एडमिशन देने से इनकार करने का सही आधार नहीं था.  लेकिन शैक्षणिक सत्र खत्म हो जाने के कारण अगले सेशन में सीधे दाखिला देने का आदेश नहीं दिया जा सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा 

दिल्ली हाईकोर्ट की  डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर केस के दौरान अंतरिम आदेश से सीट सुरक्षित नहीं रखी गई हो तो सेशन खत्म होने के बाद उस स्कूल में दाखिले का अधिकार खत्म हो जाता है. कोर्ट ने यह भी बताया कि जब स्कूल ने दाखिला देने से इनकार किया था. तब दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बच्चे को अभिभावक द्वारा चुने गए दूसरे स्कूल में जगह दे दी थी. लेकिन महिला ने उस स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिया.

ड्रॉ में आया था महिला के बच्चे का  नाम

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक महिला का कहना था कि मार्च 2023 में DOE द्वारा निकाले गए ड्रा ऑफ लॉट्स में उसके बच्चे का नाम उस निजी स्कूल के लिए चुना गया था. लेकिन जब वह दस्तावेज़ जांच के लिए स्कूल पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया और बाद में बताया गया कि सामान्य वर्ग की सीटें भरने के बाद ही EWS दाखिले होंगे, इसलिए बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया.

नगर निगम स्कूल का विकल्प भी ठुकराया

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान DOE की तरफ से बच्चे को किसी नगर निगम स्कूल में दाखिला देने का प्रस्ताव भी दिया गया. लेकिन महिला ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उसी निजी स्कूल में दाखिला चाहती है जहां उसके बच्चे का नाम ड्रा में आया था. अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि RTE का मकसद सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना है लेकिन किसी खास स्कूल में दाखिले का अधिकार इससे नहीं मिलता इसलिए महिला की अपील को खारिज कर दिया गया.

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Published at : 04 Apr 2026 11:12 PM (IST)
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