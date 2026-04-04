दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. जावेद सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में करीब 45 करोड़ रुपये की जमीन का कथित तौर पर फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया. इससे पहले साकेत कोर्ट ने 25 मार्च को उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा था. ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद साकेत कोर्ट ने अब जावेद अहमद सिद्दीकी को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.