हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल के बरी होने पर एमके स्टालिन ने दी बधाई तो पूर्व CM ने किया थेंक्स, कहा- 'हमारे संघर्ष में...'

अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर एमके स्टालिन ने दी बधाई तो पूर्व CM ने किया थेंक्स, कहा- 'हमारे संघर्ष में...'

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली में आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने बधाई दी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ तो शर्म करो.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 02:03 PM (IST)
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. जिसके बाद उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दोनों नेताओं को सच्चाई के लिए डटे रहने पर बधाई दी. जिस केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्हें धन्यवाद कहा. 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बरी होने के बाद बधाई दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी के केंद्र सरकार को अल्पकालिक राजनीति के लिए देश की जांच एजेंसियों की अखंडता को इस तरह गिरवी नहीं रखना चाहिए. कुछ शर्म रखो.'

तमिलनाडु के सीएम ने दी बधाई

स्टालिन ने आगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सच पर टिके रहने के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा- 'शाबाश, मेरे दोस्त अरविंद केजरीवा और दोस्त मनीष सिसोदिया, इस सब के बीच डटे रहने के लिए और सच्चाई को अपने आप सबके सामने आने के लिए.'

अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम एमके स्टालिन के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी और उनके मैसेज को टैग करते हुए लिखा- 'धन्यवाद दोस्त स्टालिन हमेशा हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़े रहने के लिए..'   

शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल बरी 

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया हैं. कोर्ट ने किसी के ख़िलाफ़ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सीबीआई को फटकार लगाई और जांच प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया. 

कोर्ट का ये फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहा है. वहीं इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए और कहा कि उन पर झूठा केस लगाया था. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ज़िम्मेदार बताया, वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आज साफ दिया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. 

 

Published at : 27 Feb 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
MK Stalin Manish Sisodia ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
