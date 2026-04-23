BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं

दिल्ली में मेयर पद के चुनाव फिर से होने वाले हैं. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तैयारी कड़ी कर ली है. बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. प्रवेश वाही पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें मेयर कैंडिडेट बनाया है. बता दें, मौजूदा समय में प्रवेश वाही नेता सदन हैं.

मेयर पद का चुनाव बीजेपी के पक्ष में होने की संभावना है. ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) अपनी ओर से उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी. वहीं, कांग्रेस या अन्य किसी दल के पास इतनी संख्या नहीं है कि बीजेपी को चुनौती दी जा सके. ऐसे में नया मेयर बीजेपी का होना तय माना जा रहा है. शायद यही वजह है कि बीजेपी ने लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद अपने उम्मीदवार का चयन किया है.

बीजेपी में नाम को लेकर लंबी चर्चा

आज (गुरुवार, 23 अप्रैल) को नामांकन का अंतिम दिन है. सूत्रों की मानें तो बुधवार, 22 अप्रैल की शाम तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उम्मीदवारों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी. इसके बाद फैसला लेने का पावर केंद्रीय आलाकमान के पास था.

वहीं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है. ऐसे में दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी. अगर कोई अन्य दल अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं करता है तो बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही को निर्विरोध मेयर घोषित किया जाएगा.

मेयर राजा इकबाल को क्या मिलेगा?

सूत्रों का मानना था कि मेयर राजा इकबाल को पार्टी दोबारा मौका नहीं देगी. हुआ भी ऐसा ही. हालांकि, उनकी वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए उन्हें निगम में कोई महत्वपूर्ण पद दिए जाने की संभावना है.

BJP के पास 123 पार्षद

MCD में कुल 250 निगम पार्षद हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 123 की संख्या है. माना जा रहा है कि बीजेपी को मेयर का पद आसानी से मिल सकता है. हालांकि, पार्टी के लिए चुनौती चुनाव के बाद शुरू होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली और केंद्र, दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं. बीते एक साल में एमसीडी को दिल्ली से भरपूर फंड मिले हैं. ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सोच-समझकर मेयर पद के चुनाव में अपने कदम पीछे कर लिए. अब बीजेपी के लिए चुनौती है कि अगले साल बेहतरीन प्रदर्शन कर के दिखाएं.