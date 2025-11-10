BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट
MCD Bypolls 2025: दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव होंगे. बीजेपी, कांग्रेस और आप ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. शालीमार बाग बी और द्वारका बी सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए तीनों प्रमुख दलों- बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पहले आप, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट सामने आ गई है.
MCD उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार सूची
मुंडका से मुकेश,
शालीमार बाग बी. से सरिता कुमारी,
अशोक विहार से विशाखा रानी,
चांदनी चौक से अजय कुमार जैन
चांदनी महल वार्ड से कुंवर शहजाद अहमद
द्वारका बी. से सुमिता मलिक,
दिचाऊ कलां से रश्मी शर्मा,
नारायणा से मनोज तंवर,
संगम विहार ए. से सुरेश चौधरी,
दक्षिण पुरी से विक्रम,
ग्रेटर कैलाश से शिखा कपूर
विनोद नगर से विनय शंकर दुबे को उम्मीदवार बनाया है.
इन सीटों पर खास नजर
मालूम हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी. वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थीं, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद छोड़ दिया था. वहीं, बीजेपी की कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद द्वारका बी. वार्ड छोड़ दिया था. इन सीटों पर मुख्य रूप से सबकी निगाहें टिकी हैं. क्या ये सीटें वापस बीजेपी के पास आएंगी या फिर कांग्रेस या आप इनपर कब्जा करने में सफल होंगी?
MCD उपचुनाव के लिए AAP की उम्मीदवार सूची
दक्षिणपुरी- राम स्वरूप कनौजिया
संगम विहार A- अनुज शर्मा
ग्रेटर कैलाश- ईशना गुप्ता
विनोद नगर-गीता रावत
शालीमार बाग B- बबीता अहलावत
अशोक विहार-सीमा विकास गोयल
चांदनी चौक-हर्ष शर्मा
चांदनी महल- मुद्दसिर उस्मान कुरैशी
द्वारका B-राजबाला सहरावत
मुंडका-अनिल लाकड़ा
नारायणा- राजन अरोड़ा
दिचौन कलां- केशव चौहान
MCD उपचुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार सूची
मुण्डका- जयपाल सिंह दराल (चीनी प्रधान)
शालीमार बाग-बी- अनीता जैन
अशोक विहार- वीना असीजा
चांदनी चौक- सुमन कुमार गुप्ता
चांदनी महल- सुनील शर्मा
द्वारका-बी- मनीषा राजपाल सहरावत
दिचाऊ कलां- रेखा रानी
नारायणा- चन्द्रकान्ता शिवानी
दक्षिणपुरी- रोहिणी राज
संगम विहार-ए- शुभ्रजीत गौतम
ग्रेटर कैलाश- अंजुम मंडल
विनोद नगर- सरला चौधरी
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के 12 वार्डों में एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. वहीं, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी.
