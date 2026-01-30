दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी के बीच खूनी खेल! चाकू मारकर युवक की हत्या, 1 की हालत गंभीर

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मामूली कहासुनी के चलते खूनी खेल की घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार (30 जनवरी) की सुबह एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से किए गए हमले में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सुबह सड़क किनारे शव के पड़े होने की मिली थी सूचना

मंगोलपुरी थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ा है. जानकारी मिलते ही मंगोलपुरी थाने के एसएचओ, जिले के डीसीपी, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल की बारीकी से जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.

कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंची पुलिस

हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान हो गई और पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई की. वारदात के महज चंद घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया.

रात को काम की बात कहकर निकला था युवक

मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक मोहित धार्मिक आयोजनों और जागरण में झांकियों के दौरान डांस करने का काम करता था. बीती रात वह दोस्तों के साथ काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. शुक्रवार (30 जनवरी) की सुबह परिवार को सूचना मिली कि मोहित का शव घर से कुछ दूरी पर पड़ा है, जिसके बाद परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे.

समय पर इलाज मिलता तो शायद बच जाती जान

मोहित के परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे की हत्या क्यों की गई. परिजनों के अनुसार मोहित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हुई. परिवार का दर्द छलक पड़ा जब उन्होंने कहा कि अगर किसी ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया होता, तो शायद आज मोहित जिंदा होता.

दोस्तों के साथ गया था आरोपी के पास

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक का नाम तन्नू है, जो मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक का रहने वाला है. मृतक और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बताया जा रहा है कि मोहित अपने दो दोस्तों के साथ आरोपी के पास किसी सामान के सिलसिले में गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और तन्नू ने मोहित और उसके दोस्त विक्की पर चाकू से हमला कर दिया.

एक महीने के अंदर इलाके में तीसरी हत्या

घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का दावा है कि मंगोलपुरी क्षेत्र में पिछले एक महीने के अंदर यह तीसरी हत्या की वारदात है. लोगों का आरोप है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

कानून-व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

मंगोलपुरी थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है. हालांकि दिल्ली में लगातार हो रही हत्याओं ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब प्रशासन को ढूंढना होगा.