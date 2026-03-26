Delhi News: दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, रामनवमी पर पहाड़गंज के इन रास्तों से बचें, पढ़ें एडवाइजरी

दिल्ली में रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च 2026 को पहाड़गंज क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्रा के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में विशेष बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम लोगों को पहले से योजना बनाकर यात्रा करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है.

इस शोभायात्रा में करीब 300 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. ऐसे में पहाड़गंज और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ना तय माना जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ के कारण यातायात धीमा हो सकता है और कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बन सकती है.

TRAFFIC ADVISORY



Special traffic arrangements will be in place on the occasion of *Ram Navami on 26.03.2026 in view of a Shobha Yatra in Paharganj area.



A gathering of around 300 devotees is expected and traffic movement in surrounding areas may be affected.



Time: From 05 PM… pic.twitter.com/IQd2dYbvhV — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 26, 2026

इन सड़कों पर सबसे ज्यादा असर

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नेहरू बाजार रोड, चेम्सफोर्ड रोड, राजगुरु रोड और चुना मंडी सहित आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा. इन इलाकों में शाम के समय वाहनों की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है. यह प्रभाव शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक देखने को मिलेगा.

इन रास्तों से बचें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं

कम्यूटरों को खास तौर पर चेम्सफोर्ड रोड और पहाड़गंज मार्केट से बचने की सलाह दी गई है. इसके बदले मिंटो रोड, अजमेरी गेट और डीबीजी रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है. इससे यात्रा सुगम बनी रह सकती है और अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है.

यात्रा से पहले करें प्लानिंग

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे घर से निकलने से पहले अपने रूट की योजना बना लें. पीक आवर्स में अनावश्यक यात्रा से बचना भी बेहतर विकल्प हो सकता है. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी.

यात्रा के दौरान तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने के साथ ही ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का भी ध्यान रखें. इससे व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सकेगा.

जनता से सहयोग की अपील

प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है ताकि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. साथ ही श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है.

लोगों को रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़े रहने की सलाह दी गई है. सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए समय-समय पर जरूरी जानकारी साझा की जाएगी.