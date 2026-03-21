हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRटॉयलेट की मांग पर सजा गलत, जामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, प्रोफेसर को राहत

टॉयलेट की मांग पर सजा गलत, जामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, प्रोफेसर को राहत

Delhi News In Hindi: कोर्ट ने साफ कहा कि साफ-सुथरे और सम्मानजनक शौचालय की सुविधा किसी भी कर्मचारी के लिए बुनियादी कार्य परिस्थितियों का हिस्सा है. यूनिवर्सिटी के आदेश को रद्द कर दिया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 21 Mar 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर को स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा को लेकर आवाज उठाने पर दी गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि साफ-सुथरे और सम्मानजनक शौचालय की सुविधा किसी भी कर्मचारी के लिए बुनियादी कार्य परिस्थितियों का हिस्सा है. जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि कर्मचारियों को साफ, इस्तेमाल योग्य और सम्मानजनक टॉयलेट मुहैया कराना किसी भी संस्थान की मूल जिम्मेदारी है. कोर्ट ने यह भी माना कि प्रोफेसर की शिकायत पर यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा सख्त और असंगत थी.

दरअसल जामिया की एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर ने दिसंबर 2024 में वेस्ट एशियन स्टडीज सेंटर में टॉयलेट सुविधाओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने मांग की थी कि वहां महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए क्योंकि अन्य विभागों में ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है.

प्रोफेसर ने यह भी बताया था कि उन्हें घुटनों की समस्या है, जिसकी वजह से भारतीय शैली वाले शौचालय का उपयोग करना मुश्किल होता है. इसलिए उन्होंने वेस्टर्न-स्टाइल कमोड की सुविधा की मांग की थी. उनके मुताबिक जिस टॉयलेट का वह उपयोग कर रही थीं। उसे बाद में बंद कर दिया गया और फिर उसे सभी के लिए खोल दिया गया, जिससे साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर परेशानी बढ़ गई.

शिकायत पर कार्रवाई की जगह नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यह भी आया कि यूनिवर्सिटी ने समस्या का समाधान करने की बजाय शिकायत करने के तरीके पर आपत्ति जताई. जामिया प्रशासन का कहना था कि प्रोफेसर ने शिकायत उचित चैनल  के जरिए नहीं की. इसके बाद अगस्त 2025 में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. आंतरिक जांच के बाद जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ने उन्हें लिखित माफी देने का आदेश दिया और उनके व्यवहार को दुर्व्यवहार और आदेश न मानना बताया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में जताई नाराजगी

कोर्ट ने इस पूरे रवैये पर सख्त टिप्पणी की. जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को प्रक्रियागत तकनीकीताओं में उलझाकर दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है. कोर्ट  ने कहा कि किसी महिला कर्मचारी द्वारा स्वच्छता और गरिमा से जुड़ी समस्या उठाना बिल्कुल जायज है और इसे सिर्फ प्रक्रिया की गलती  बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है. बल्कि ऐसा माहौल भी है जहां वे सम्मान, गरिमा और साफ-सफाई के साथ काम कर सकें. शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा भी उसी का अहम हिस्सा है.

माफी जबरन नहीं करवाई जा सकती-कोर्ट 

दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर से माफी मांगने की मांग को भी गलत बताया. अदालत ने स्पष्ट कहा कि माफी तभी मायने रखती है जब वह स्वेच्छा से दी जाए न कि किसी आदेश के जरिए मजबूर करके ली जाए. अदालत के मुताबिक किसी कर्मचारी से इस तरह माफी मांगने को कहना यह संदेश देता है कि शिकायत उठाना ही गलत था जो कि बिल्कुल अनुचित है.

यूनिवर्सिटी द्वारा दिए निर्देश अदालत ने जामिया प्रशासन की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांगने वाले आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह प्रोफेसर की शिकायत पर प्रशासनिक स्तर पर दोबारा विचार करे. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान स्वच्छता, गोपनीयता, गरिमा और प्रोफेसर की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को ध्यान में रखा जाए. यूनिवर्सिटी को चार हफ्ते के भीतर इस मामले का समाधान करने को कहा गया है. तब तक के लिए कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रोफेसर को एक साफ-सुथरा और उपयुक्त टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Delhi Highcourt DELHI NEWS JAMIA UNIVERSITY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
टॉयलेट की मांग पर सजा गलत, जामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, प्रोफेसर को राहत
टॉयलेट की मांग पर सजा गलत, जामिया यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, प्रोफेसर को राहत
दिल्ली NCR
Delhi News: तो इसलिए बदला दिल्ली का मौसम! 14 डिग्री तक पहुंचा तापमान, दिखा आंधी-तूफान, जानिए वजह
तो इसलिए बदला दिल्ली का मौसम! 14 डिग्री तक पहुंचा तापमान, दिखा आंधी-तूफान, जानिए वजह
दिल्ली NCR
Delhi News: 2 साल पुराने मर्डर केस में फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, 50 हजार का था इनाम
दिल्ली: 2 साल पुराने मर्डर केस में फरार आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, 50 हजार का था इनाम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?
दिल्ली: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान ने अमेरिका को घेरा, कहा- 'जीत के झूठे दावे बंद...'
वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान ने अमेरिका को घेरा, कहा- 'जीत के झूठे दावे बंद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?
आईपीएल 2026 में खेलेंगे ये पांच 'बुजुर्ग खिलाड़ी', जानें किस टीम में किसका नाम?
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
शिक्षा
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
हेल्थ
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
माउथवॉश मिथ्स: क्या यह सच में मुंह को स्वस्थ बनाता है या सिर्फ बुरी सांस छुपाता है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget