जामिया यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम को लेकर बवाल, विरोध के बीच भारी सुरक्षा तैनात
Jamia Millia Islamia University News: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में RSS के एक कार्यक्रम को लेकर तनाव की स्थिति है. छात्रों ने इस आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए हंगामा किया.
राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) यूनिवर्सिटी में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है. मंगलवार (28 अप्रैल) को कैंपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम को लेकर भारी बवाल देखने को मिल रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों को तैनात किया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, विवाद की जड़ जामिया यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग फैकल्टी (Engineering Faculty) में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम आरएसएस (RSS) की ओर से ऑर्गनाइज किया गया है. जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिली, उन्होंने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया.
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छात्रों का हंगामा और नारेबाजी
आरएसएस के इस कार्यक्रम के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र लामबंद हो गए हैं. छात्र लगातार इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है. छात्रों का कहना है कि वे कैंपस के भीतर इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं देंगे.
कैंपस के बाहर भारी सुरक्षाबलों की तैनाती
छात्रों के आक्रोश और हंगामे को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना या टकराव को टालने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षाबलों ने अपने घेरे में ले लिया है. दिल्ली पुलिस और आरपीएफ (RPF) की टुकड़ियां मौके पर मुस्तैद हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही हैं.
फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.
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Source: IOCL