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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Liquor Policy Case Hearing Live: दिल्ली में 'न्याय' पर सियासत, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, आतिशी भी साथ

Delhi Liquor Policy Case Hearing Live: दिल्ली में 'न्याय' पर सियासत, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, आतिशी भी साथ

Arvind Kejriwal Boycotts Liquor Policy Case Hearing Live:दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा है. दोनों नेता राजघाट भी गए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 12:06 PM (IST)

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Delhi Liquor Policy Case News Live Updates AAP Arvind Kejriwal Boycotts Hearing Justice Swarana Kanta Sharma Manish Sisodia Delhi Liquor Policy Case Hearing Live: दिल्ली में 'न्याय' पर सियासत, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, आतिशी भी साथ
Delhi Liquor Policy Case News Live Updates
Source : ABP NEWS TV

Background

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मंगलवार को पत्र लिखकर कहा कि वह भी आबकारी मामले में उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे. इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जज जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि आबकारी मामले में वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश होंगे.

सिसोदिया ने पत्र में लिखा, ‘मेरी ओर से भी कोई वकील पेश नहीं होगा. AAPके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है.’ उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. केजरीवाल ने जज जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की अपील की थी लेकिन उन्होंने केजरीवाल की याचिका 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी जिसके बाद ‘AAP’ नेता ने सोमवार को उन्हें पत्र लिखा था. 

12:05 PM (IST)  •  28 Apr 2026

Delhi Liquor Policy Case Hearing Live: राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी हैं.

11:59 AM (IST)  •  28 Apr 2026

विपक्ष ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर दिया-BJP विधायक हरीश खुराना

BJP विधायक हरीश खुराना ने कहा, "विपक्ष ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों (महिला आरक्षण बिल) को खत्म कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी का इरादा था कि सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाने के बाद, 2029 में महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने उस अधिकार को रोक दिया है. दिल्ली और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर रही है. इसीलिए आज एक सत्र बुलाया गया है. एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और फिर उसे पारित किया जाएगा."

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