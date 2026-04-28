Live: दिल्ली में 'न्याय' पर सियासत, राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, आतिशी भी साथ

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मंगलवार को पत्र लिखकर कहा कि वह भी आबकारी मामले में उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे. इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जज जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि आबकारी मामले में वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश होंगे.

सिसोदिया ने पत्र में लिखा, ‘मेरी ओर से भी कोई वकील पेश नहीं होगा. AAPके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है.’ उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. केजरीवाल ने जज जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की अपील की थी लेकिन उन्होंने केजरीवाल की याचिका 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी जिसके बाद ‘AAP’ नेता ने सोमवार को उन्हें पत्र लिखा था.