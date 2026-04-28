आम आदमी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए सांसदों के विलय को राज्यसभा सचिवालय ने मंजूरी दी और उन्हें बीजेपी का बताया था. इसपर आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सचिवालय द्वारा जारी किया गया विलय का नोटिस गैर-कानूनी और असंवैधानिक है.

आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए हैं और संविधान में भी यह बात साफ तौर पर लिखी है. AAP सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा सचिवालय को इस बारे में सूचित किया था कि संविधान के अनुसार, जब कोई मूल राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय करता है, तो उस विलय के लिए संबंधित विधायी दल के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है लेकिन दलबदल विरोधी कानूनों के तहत, इस देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में विलय कर सकें लेकिन BJP को इससे क्या फर्क पड़ता है?"

'बीजेपी की राजनीति का अंत समय निकट'- आतिशी

आतिशी ने कहा, "BJP तो किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है. मैं BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहूंगी कि इतिहास गवाह है कि आप जितने अधिक अत्याचार करेंगे, आपका हश्र उतना ही बुरा होगा. यह स्पष्ट है कि BJP और मोदी जी की राजनीति के अंत का समय अब ​​निकट आ गया है. इसीलिए उनके अत्याचार बढ़ गए हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में जब-जब अत्याचार बढ़े हैं, तब-तब कोई न कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जिसने उन अत्याचारों का अंत किया है."

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