ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में जहरीली हवा का सितम, 30 से अधिक इलाकों में 'गंभीर' हालात

दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का सितम, 30 से अधिक इलाकों में 'गंभीर' हालात

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली का औसत AQI ही 403 है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. अगले 2 दिनों में तापमान में भी 2 डिग्री सी बढ़ोतरी होगी

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में जहर की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के 25 से अधिक इलाकों में आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. इनमें भी सबसे खराब हवा आईआईटी दिल्ली की है, जहां सबसे अधिक 487 पर AQI का आंकड़ा पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों के दौरान रात के तापमान में धीरे-धीरे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 15 नवंबर को तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 16 से 19 नवंबर 2026 के बीच रात के तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, गुरुवार (12 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 30.0 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक है. इस दौरान शहर में नमी का स्तर 53 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल बेचने वाली महिला और देवर पर हुआ था हमला, पुलिस ने 6 को दबोचा
दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल बेचने वाली महिला और देवर पर हुआ था हमला, पुलिस ने 6 को दबोचा
दिल्ली NCR
दिल्ली: छठ की तैयारी पूरी, नितिन नबीन-रेखा गुप्ता ने किया 11 km लंबे घाट का उद्घाटन
दिल्ली: छठ की तैयारी पूरी, नितिन नबीन-रेखा गुप्ता ने किया 11 km लंबे घाट का उद्घाटन
दिल्ली NCR
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
दिल्ली NCR
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
छठ से एक दिन पहले खुलेंगे घाटों के टेंडर, AAP ने दिल्ली सरकार को घेरा

आज कैसा रहेगा राजधानी में मौसम?

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (13 नवंबर) को आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जो दोपहर या शाम के समय में घने बादलों से घिरने का अनुमान है. सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 28-30  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.    

जानें आपके इलाके का AQI

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 403 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI आईआईटी, चांदनी चौक, डीयू नोर्थ कैंपस में बना हुआ है और ये 450 से अधिक है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर: 

  • आईआईटी (IIT) दिल्ली : 487
  • चांदनी चौक : 476
  • नॉर्थ कैंपस, डीयू (DU) : 476
  • पूसा, दिल्ली : 468
  • एनएसयूटी (NSUT) जाफरपुर, दिल्ली : 461
  • पंजाबी बाग, दिल्ली : 456
  • सीआरआरआई (CRRI) मथुरा रोड: 455
  • आईटीओ : 453
    जेएनयू : 451
    कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 450
    एनआईएच (NIH) नरेला: 446
    डीटीयू : 444
  • तालकटोरा गार्डन: 436
  • आया नगर: 433
  • मुंडका: 433
  • जहांगीरपुरी: 427
  • वजीरपुर,: 425
  • विवेक विहार: 424
  • आनंद विहार : 417
  • नेहरू नगर: 412
  • बवाना: 411
  • रोहिणी, दिल्ली : 411
  • सोनिया विहार, दिल्ली : 409
  • अशोक विहार, दिल्ली : 403
  • आईजीआई एयरपोर्ट (T3), दिल्ली : 402
  • डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, दिल्ली : 402
  • इहबास (IHBAS), दिलशाद गार्डन: 401
  • बदरपुर: 401
  • टिकरी कल्याण : 400
  • बुराड़ी : 399
  • छावनी क्षेत्र (कैंटोनमेंट एरिया), दिल्ली : 161
  • गुरुग्राम, ग्वाल पहाड़ी: 445
  • नोएडा सेक्टर-62: 472
  • नोएडा सेक्टर 116: 410
  • गाजियाबाद,  वेव सिटी: 405
  • गाजियाबाद, वसुंधरा: 405
  • गाजियाबाद, संजय नगर: 404  
दिल्ली में 11 नवंबर से मैन्युअल फिटनेस जांच बहाल, फिर भी भूख हड़ताल पर अड़ी यूनियन

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल बेचने वाली महिला और देवर पर हुआ था हमला, पुलिस ने 6 को दबोचा
दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल बेचने वाली महिला और देवर पर हुआ था हमला, पुलिस ने 6 को दबोचा
दिल्ली NCR
दिल्ली: छठ की तैयारी पूरी, नितिन नबीन-रेखा गुप्ता ने किया 11 km लंबे घाट का उद्घाटन
दिल्ली: छठ की तैयारी पूरी, नितिन नबीन-रेखा गुप्ता ने किया 11 km लंबे घाट का उद्घाटन
दिल्ली NCR
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
दिल्ली NCR
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Smartphone Buying Guide : 5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget