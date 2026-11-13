दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का सितम, 30 से अधिक इलाकों में 'गंभीर' हालात

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में जहर की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के 25 से अधिक इलाकों में आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. इनमें भी सबसे खराब हवा आईआईटी दिल्ली की है, जहां सबसे अधिक 487 पर AQI का आंकड़ा पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों के दौरान रात के तापमान में धीरे-धीरे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 15 नवंबर को तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 16 से 19 नवंबर 2026 के बीच रात के तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, गुरुवार (12 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 30.0 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक है. इस दौरान शहर में नमी का स्तर 53 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है.

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (13 नवंबर) को आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जो दोपहर या शाम के समय में घने बादलों से घिरने का अनुमान है. सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.

जानें आपके इलाके का AQI

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 403 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI आईआईटी, चांदनी चौक, डीयू नोर्थ कैंपस में बना हुआ है और ये 450 से अधिक है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर: