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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा

DUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा

DUSU चुनाव को लेकर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पैनल को मजबूत बताया. उन्होंने टिकट को लेकर नाराजगी, सामाजिक न्याय, महिला प्रतिनिधित्व और छात्र मुद्दों पर बात की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर NSUI ने अपने पैनल को मजबूत बताते हुए जीत का दावा किया है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने उम्मीदवारों, संगठन के भीतर नाराजगी और चुनावी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पैनल में अलग-अलग वर्गों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है.

विनोद जाखड़ ने कहा कि NSUI ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेधावी और संघर्षशील छात्रों को पैनल में जगह दी है. उन्होंने कहा, "बेहतरीन पैनल है. हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही मेधावी और संघर्षशील साथी विजय कुमार मीणा हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं. उन्होंने छात्रों के बीच लगातार काम किया है और हर वर्ग, हर जाति की आवाज उठाई है. उसी तरीके से वीर चतरथ हैं, जो हमारे बहुत ही संघर्षशील चेहरा हैं."

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उन्होंने महिला उम्मीदवार नम्रता चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार गोपाल चौधरी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "नम्रता चौधरी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में लड़कियों की बात कर रहे हैं, उसी तरह एनएसयूआई का ध्येय हमेशा यह रहा है कि महिला शक्ति को आगे कैसे लाया जाए. महिलाओं को भी राजनीति में आगे बढ़ाया जाए. इसके साथ ही गोपाल चौधरी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं. इन सभी ने मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है. सभी की सलाह लेकर और सभी से बातचीत करके यह पैनल तैयार किया गया है और हम लोग चुनाव जीतेंगे. हमारा पैनल मजबूत है."

टिकट नहीं मिलने वालों को अगली बार मौका देने की बात

संगठन के भीतर टिकट को लेकर नाराजगी पर जाखड़ ने कहा, "बहुत लंबा-चौड़ा परिवार है और एनएसयूआई एक बड़ा संगठन है. बड़े संगठन में जितने लोग टिकट मांगते हैं, उन सभी को चुनाव लड़ाना संभव नहीं है. चुनाव तो चार ही लड़ने हैं. बाकी लोगों ने भी मेहनत की है. वे अगली बार और अच्छी मेहनत करें, उन्हें मौका मिलेगा."

उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को लेकर कहा, "जो थोड़े नाराज हैं, उनको समझा लिया जाएगा. वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं और संगठन सबसे प्यारा है. संगठन को आगे बढ़ाना हर व्यक्ति की भावना है. एनएसयूआई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सामाजिक न्याय का बहुत शानदार पैनल दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारा पूरा का पूरा पैनल जीतकर आएगा."

हॉस्टल, रेंट कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे बड़े मुद्दे

DUSU चुनाव में NSUI के मुद्दों को लेकर जाखड़ ने कहा कि हॉस्टल, रेंट कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, खाना और वाई-फाई जैसी समस्याएं प्रमुख रहेंगी. उन्होंने कहा,  "इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं. सबसे पहला मुद्दा यह है कि वर्तमान में जिस तरीके की घटना हमने सत्य निकेतन में देखने को मिली, वहां एनएसयूआई के साथियों ने बहुत काम किया. हॉस्टल की मांग हमारी आज से नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं. साथ ही रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होना चाहिए, इसकी हमारी लड़ाई जारी है."

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उन्होंने आगे कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए. पानी, खाने और वाई-फाई की बहुत समस्याएं हैं. इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया है. हम जल्द ही अपना मेनिफेस्टो लॉन्च करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 12 Sep 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
NSUI DUSU Election DELHI NEWS
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