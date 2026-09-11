PG-होटल सुरक्षा पर हर्ष मल्होत्रा का हमला, कांग्रेस-AAP से पूछा हिसाब

दिल्ली में पीजी, कोचिंग सेंटर, होटल और गेस्ट हाउस से जुड़ी सुरक्षा एवं व्यवस्थागत समस्याओं को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नवंबर 1998 से जनवरी 2025 तक दिल्ली में सत्ता में रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने राजधानी की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया और निजी क्षेत्र में तेजी से बढ़ी इन गतिविधियों के लिए तर्कसंगत एवं सख्त नियम भी नहीं बनाए.

दिल्ली को पेरिस-लंदन बनाने के दावों पर उठाए सवाल

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसा बनाने के सपने तो दिखाए, लेकिन राजधानी की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया. उनके अनुसार पीजी, कोचिंग सेंटर, गेस्ट हाउस, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के तेजी से विस्तार के बावजूद इनके संचालन और सुरक्षा को लेकर प्रभावी नियम बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकारों की नीतिगत और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा यह रहा कि 1998 से 2025 के बीच दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ती गई. उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में राजधानी की व्यवस्थाएं कमजोर हुईं, वही दोनों दल अब बीजेपी सरकार के करीब 17 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं.

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MCD के फंड में कटौती का मुद्दा भी उठाया

हर्ष मल्होत्रा ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा कि जब ये दोनों दल दिल्ली सरकार में थे, तब राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली नगर निगम के फंड में कटौती क्यों की गई. मल्होत्रा के मुताबिक फंड में कटौती से निगम आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और उसकी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों कुछ हादसे जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में भी ऐसी घटनाएं हुईं, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया.

मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आज जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि 1998 से 2025 के बीच दिल्ली में खुले हजारों कोचिंग सेंटरों, पीजी, गेस्ट हाउस और होटलों के लिए सुरक्षा से जुड़ी कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई गई.

तीन दिन पहले हुए PG हादसे का किया जिक्र

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतिगत विफलता का असर आज भी सामने आ रहा है. उन्होंने तीन दिन पहले हुई पीजी दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल मौजूदा सरकार या नगर निगम के सिर मढ़ना कहीं से भी सही नहीं है. इस दौरान उन्होंने करीब तीन महीने पहले बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस की आड़ में चल रहे अवैध गेस्ट हाउस में हुए जानलेवा हादसे का भी जिक्र किया.

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