हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में नशे को लेकर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा, दुर्गेश पाठक बोले- पार्कों में मिल रहे नशे के इंजेक्शन

दिल्ली में नशे को लेकर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा, दुर्गेश पाठक बोले- पार्कों में मिल रहे नशे के इंजेक्शन

Durgesh Pathak News: आप नेता दुर्गेश पाठक ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि राजेन्द्र नगर विधानसभा के नारायणा गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं, यह इंजेक्शन ड्रग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 11:40 PM (IST)

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं में नशे की लत और ड्रग्स तस्करी का मुद्दा उठाया है. AAP के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने रविवार (21 सितंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के कारोबार पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं. आप नेता ने आरोप लगाया कि खुलेआम नशे के पदार्थ बेचे जा रहे हैं और इसका आंतक फैला हुआ है. उन्होंने पार्कों में मिल रहे Drugs इंजेक्शन का जिक्र करते हुए इससे संबंधित एक वीडियो भी दिखाया.

AAP नेता दुर्गेश पाठक ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ''राजेन्द्र नगर विधानसभा के नारायण गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं, यह इंजेक्शन Drugs में इस्तेमाल किए जाते हैं. नारायणा ऐतिहासिक गांव है. प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से 7-8 किमी के अंदर ही ये जगह आता है. दिल्ली का दिल अगर कहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी.''

खुलेआम ड्रग्स मिल रही- दुर्गेश पाठक

उन्होंने आगे कहा, ''नारायणा गांव में राजेन्द्र नगर विधानसभा के आसपास जितने भी पार्क हैं, उन पार्कों की हालत ठीक इसी तरह से अमूमन मिलेगी. जहां पर ड्रग्स इस्तेमाल किए हुए 200, 500, 700, 1000 इंजेक्शन पड़े हुए हैं. खुलेआम ड्रग्स मिल रही है. आप किसी भी दुकान पर जाएं, कुछ कोड वर्ड होता होगा या पुरानी पहचान होती होगी. आप मांगते हो आपको तुरंत ड्रग्स की बॉटल और इंजेक्शन मिल जाती है. आप किसी नजदीक के पार्क में जाते हो और इस्तेमाल कर आगे निकल जाते हो. 

आप नेता ने बीजेपी विधायक को घेरा

ड्रग्स का जिक्र करते हुए आप नेता ने कहा, ''हमारी विधानसभा में अभी इस तरह के हालात बना दिए गए हैं. सबसे खास बात ये है कि राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं. ये जगह उनके घर से मुश्किल से दो सौ या तीन सौ मीटर की दूरी पर भी नहीं होगी. 

मैंने विधानसभा में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था- दुर्गेश पाठक

उन्होंने ये भी कहा कि पूरी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या के रूप में ड्रग्स की लत बढ़ती चली जा रही है. दुर्गेश पाठक ने ये भी कहा, ''एक साल या सवा साल पहले मैंने इस मसले को विधानसभा के अंदर उठाया था. जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, उनसे मैं मिला था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया. अगर मैं ये कहूं कि तब से लेकर अब के हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है.''  

Published at : 21 Sep 2025 11:40 PM (IST)
Tags :
Delhi News Durgesh Pathak AAP
