हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: अब बढ़ेगी गर्मी! फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, जानें क्या है ताजा अपडेट

Delhi Weather: अब बढ़ेगी गर्मी! फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, जानें क्या है ताजा अपडेट

Delhi Weather Today: एनसीआर में फरवरी की शुरुआत के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालांकि मौसम के बदलते मिजाज के बीच वायु प्रदूषण लगातार चिंता बढ़ा रहा है और आगे हालात बिगड़ने के आसार हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 06:33 AM (IST)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यह बदलाव दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में देखा गया है. दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, वहीं वायु प्रदूषण को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ रही है.

तापमान और कोहरे की स्थिति

मौसम विभाग IMD के मुताबिक 5 फरवरी से 10 फरवरी तक एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 5 फरवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 

इस दौरान आर्द्रता का स्तर 90 से 100 प्रतिशत तक बना रहेगा, जिसके कारण सुबह के समय शैलो फॉग और मॉडरेट फॉग देखने को मिल सकता है. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अल-नीनो का प्रभाव रहने की संभावना है, जिससे आगे चलकर तेज गर्मी और औसत से कम बारिश हो सकती है.

क्या है इन दिनों एक्युआई का हाल?

तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. आनंद विहार में AQI 327, अशोक विहार में 315, बवाना में 307, आर.के. पुरम में 309, रोहिणी में 317, वजीरपुर में 319 और विवेक विहार में 343 दर्ज किया गया. पुसा क्षेत्र में डीपीसीसी स्टेशन पर AQI 332 जबकि आईएमडी स्टेशन पर 219 रिकॉर्ड किया गया. गाजियाबाद के लोनी इलाके में AQI 342, वसुंधरा में 329 और इंदिरापुरम में 326 रहा. नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 310, सेक्टर 1 में 289 और सेक्टर 116 में 282 दर्ज किया गया. कुछ क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही, लेकिन अधिकांश इलाके बेहद खराब श्रेणी में बने हुए हैं.

थोड़ा सुधार, लेकिन आगे फिर बिगड़ने के आसार

हालांकि हाल के दिनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार भी देखा गया है. शहर का 24 घंटे का औसत AQI पिछले दिन की बहुत खराब श्रेणी के 339 से घटकर 241 पर पहुंच गया, जिससे यह खराब कैटेगरी में आ गया है. 5 फरवरी को दिन का तापमान भी अधिक रहा और अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार शाम के समय 25 स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता खराब, दो स्टेशनों पर बहुत खराब और 10 स्टेशनों पर मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे तापमान में और बढ़ोतरी होगी, वैसे-वैसे वायु गुणवत्ता के दोबारा बिगड़ने के भी आसार बने रहेंगे.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 06 Feb 2026 06:33 AM (IST)
DELHI NEWS DELHI WEATHER
Embed widget