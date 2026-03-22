बारिश के बाद अब सताएगी गर्मी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या कहता है IMD अपडेट

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मार्च के तीसरे सप्ताह में मौसम की अदला-बदली लगातार जारी है. बीते दिन दिनों से जारी बारिश और बूंदा-बांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. जिसके चलते मार्च में भी ठंडी का एहसास हो रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने रविवार को दिन के दौरान आसमान सामान्य रूप से साफ रहने और शाम तथा रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 87 प्रतिशत दर्ज की गई.

AQI का स्तर अभी नहीं सुधर पा रहा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 154 दर्ज किया गया जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

जल्द बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया. IMD के अनुसार, अगले दिनों तापमान में 4-6 डिग्री की बढ़ोतरी संभावित है, और 23 मार्च को हल्की बारिश-गरज के साथ बादल छाए रह सकते हैं. इसके बाद अगले कुछ दिन दिन में अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलेगी.

उधर मौसम विभाग का यह मानना है कि इस उतारचढ़ाव के बाद अब मौसम अगले कुछ दिन स्थिर रहेगा. बीच-बीच में बादल छाएंगे,लेकिन बारिश की संभावना कम है. इधर वेस्ट यूपी में भी कई इलाकों में पिछले दिनों बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है. मौसम का असामान्य होना इस बार काफी अधिक देखा जा रहा है. जिस कारण मार्च अंत तक सर्दी बनी हुई है.