Delhi Weather: कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं से जम रही है राजधानी! दिल्ली-NCR में पारा 5 डिग्री पहुंचा
Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में कड़ाके की सर्दी के बीच न्यूनतम तापमान 5°C पर पहुंच गया है. दिन में धूप से राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज ठंडी हवाओं और खराब AQI के कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है.
दिल्ली-NCR में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जहां रात के समय तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और लोगों को कंपकंपी का सामना करना पड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी दिल्ली में सुबह के समय AQI 302 दर्ज किया गया है, जिससे ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी बनी हुई है.
दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर IMD के बीते दो दिनों के पूर्वानुमान पूरी तरह सटीक साबित नहीं हुए हैं. अत्यधिक ठंड और येलो अलर्ट की चेतावनी के बावजूद लगातार दो दिनों से अच्छी धूप निकलने से लोगों को दिन में राहत मिली है. धूप की वजह से ठिठुरन और कंपकंपी में कमी आई है, लेकिन रात का तापमान अभी भी 5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और सर्द रातें बनी रहेंगी.
क्या है तापमान और AQI अपडेट?
घना कोहरा और विजिबिलिटी में कमी को देखते हुए 9 जनवरी के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि हवाएं करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. इन हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का असर महसूस हो रहा है. शहरवार आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में तापमान 16/5 डिग्री और AQI 302, नोएडा में 18/7 और AQI 452, गाजियाबाद में 18/6 और AQI 424, गुरुग्राम में 18/7 और AQI 286, ग्रेटर नोएडा में 18/6 और AQI 396 तथा फरीदाबाद में 18/6 डिग्री के साथ AQI 453 दर्ज किया गया है.
जारी रहेगा ठंड का असर!
हकीकत यह है कि दिल्ली-NCR में रात के समय जबरदस्त ठंड पड़ रही है और लोग 2 से 3 कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर हैं. बाजारों में स्वेटर और जैकेट की खरीदारी बढ़ गई है और कई जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते दिख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन श्रीलंका के तट को पार करेगा, जिससे वहां भारी बारिश की संभावना है. भारत में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के न आने से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि पंजाब से बिहार और राजस्थान से ओडिशा तक कड़ाके की ठंड का असर जारी रहने की संभावना है.
