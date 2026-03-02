मार्च के शुरुआत में ही दिल्ली एनसीआर की गर्मी बरदाश्त के बाहर होने लगी है. वहीं इस साल की फरवरी भी बीते 3 सालों का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है और मार्च की शुरुआत से ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है. 1 मार्च से चिलचिलाती धूप पड़ रही है और 7 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. आज मौसम साफ रहने का अनुमान है.

साल 2026 की फरवरी ने पिछले तीनसालों का गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आमतौर पर मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक लोग हल्के ऊनी कपड़ों में नजर आते थे, लेकिन इस बार फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही स्वेटर और जैकेट उतर गए थे. मार्च की शुरुआत भी तेज धूप और बढ़ती गर्मी के साथ हुई है. 1 मार्च से मौसम पूरी तरह साफ है और दिन के समय धूप की तीव्रता काफी बढ़ गई है. लोगों को अब ठंड नहीं बल्कि गर्मी से बचाव की जरूरत महसूस हो रही है.

7 मार्च तक का तापमान पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 मार्च को अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा. 4 मार्च से तापमान में और वृद्धि शुरू होगी. पूर्वानुमान के अनुसार 7 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मार्च के दूसरे सप्ताह में पारा 35 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है.

तेज हवाएं, पर राहत सीमित

दिल्ली एनसीआर में इस समय हवाएं करीब 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. हालांकि आने वाले दिनों में इन हवाओं की गति कम हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ेगा, तापमान में निरंतर वृद्धि होगी. ऐसे में लोगों को दिन के समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

बारिश की संभावना नहीं

दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है. इसी कारण क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और मौसम स्थिर बना रहेगा. पूर्वानुमान के अनुसार मार्च में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. हालांकि इस साल गर्मी कितनी तीव्र होगी, इसे लेकर अभी तक भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आकलन जारी नहीं किया गया है.