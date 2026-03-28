दिल्ली में 3-4 दिन पानी की किल्लत, सिविल लाइंस से करोल बाग तक दिन में एक बार मिलेगी सप्लाई

दिल्ली के हजारों घरों के लिए 27 मार्च से आने वाले 3-4 दिन जलापूर्ति के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. चंद्रावल वाटर वर्क्स के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया गया है. इस बदलाव के चलते कई इलाकों में पानी की सप्लाई दिन में दो बार की बजाय केवल एक बार, वह भी सुबह के समय ही मिलेगी.

हिंदू राव और जींदापुर UGR क्षेत्र में घटी सप्लाई

हिंदू राव UGR और जींदापुर UGR से जुड़े क्षेत्रों में अब तक दिन में दो बार मिलने वाली पानी की सप्लाई को घटाकर एक बार कर दिया गया है. इन इलाकों में हिंदूराव अस्पताल, सिविल लाइंस, नया बाजार, घंटाघर, बाड़ा हिंदू राव, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, तिलक मार्ग और आसपास की कई कॉलोनियां शामिल हैं. इसी तरह जींदापुर UGR के अंतर्गत आने वाले पुलानी सब्जी मंडी, मल्का गंज, शक्ति नगर, विजय नगर, रूप नगर और विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी अब केवल सुबह पानी मिलेगा.

झंडेवालान, पहाड़गंज और करोल बाग में भी असर

झंडेवालान UGR से जुड़े क्षेत्रों जैसे मोतिया खान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज, करोल बाग, WEA क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों में भी सप्लाई का समय घटा दिया गया है. पहले यहां सुबह और शाम दोनों समय पानी दिया जाता था, लेकिन अब केवल सुबह ही सप्लाई होगी. झंडेवालान BPS के अंतर्गत आने वाले हसनपुर, सरोजिनी नगर, लक्ष्मी बाई नगर, तीन मूर्ति, खान मार्केट, मंडी हाउस और अन्य इलाकों में भी यही नई व्यवस्था लागू की गई है.

R-ब्लॉक राजेंद्र नगर में विशेष व्यवस्था

R-ब्लॉक राजेंद्र नगर UGR के अंतर्गत आने वाले न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, पूसा और आसपास के क्षेत्रों में 27 मार्च की सुबह से सिर्फ एक बार ही पानी मिलेगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटेल रोड BPS से जलापूर्ति का नियंत्रण M/s JWIL के पास रहेगा. दिल्ली जल बोर्ड ने इस अस्थायी बदलाव से होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और कहा है कि जलापूर्ति को सामान्य करने के लिए टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं.

जल बोर्ड ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जल का उपयोग संयमित और जिम्मेदारीपूर्वक करें और किसी भी शिकायत के लिए DJB1916 हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप का उपयोग करें.