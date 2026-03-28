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नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ ही बड़ा राजनीतिक कदम सामने आया है. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है. इस कार्रवाई पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है.

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ्तार हुए हैं.” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है.

क्यों अरेस्ट हुए नेपाल के पूर्व PM और गृह मंत्री?

दरअसल, नेपाल में नवगठित सरकार ने सत्ता संभालते ही सख्त रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ की अध्यक्षता में 27 मार्च को हुई पहली कैबिनेट बैठक में ‘जेन जेड’ आंदोलन की जांच रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके अगले ही दिन 28 मार्च को पुलिस ने तड़के कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, ओली को भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके से और रमेश लेखक को सूर्यविनायक नगरपालिका स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया. दोनों पर पिछले साल सितंबर में हुए ‘जेन जेड’ आंदोलन को दबाने में भूमिका होने के आरोप हैं. फिलहाल उन्हें काठमांडू जिला पुलिस सर्किल में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

क्या था ‘जेन ज़ी’ आंदोलन?

‘जेन जेड’ या 'जेन ज़ी' आंदोलन नेपाल के हालिया इतिहास का एक बड़ा और विवादित जनआंदोलन रहा है. पीटीआई के अनुसार, इस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने से 76 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की थी. इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय आयोग ने कई बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली और लेखक समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की थी. इसी सिफारिश को लागू करते हुए नई सरकार ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया. गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने कहा कि “कानून से ऊपर कोई नहीं है, यह बदले की नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत है.”