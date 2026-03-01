हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Weather Update: मार्च में ही टूटेगा गर्मी का पहाड़! दिल्ली-NCR में पसीने से हाल-बेहाल, जानें मौसम विभाग का अपडेट

Delhi Weather Update: मार्च में ही टूटेगा गर्मी का पहाड़! दिल्ली-NCR में पसीने से हाल-बेहाल, जानें मौसम विभाग का अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली NCR में मार्च की शुरुआत से ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है और 6 मार्च तक पारा 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की मानें तो 5 से 6 मार्च तक एनसीआर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. IMD ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है और लगातार बढ़ते तापमान की चेतावनी दी है.

मार्च और अप्रैल में ही इस बार मई-जून जैसी गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है. फरवरी भी असामान्य रूप से गर्म रहा और दोपहर के समय तेज तपिश महसूस की गई. अब शुरुआती मार्च से ही तापमान तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और वृद्धि होगी.

क्या है मौसम विभाग का अपडेट?

मौसम विभाग के अनुसार, 1 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है, वहीं 6 मार्च तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है. रात का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना. फिलहाल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

पंखे और एयर कंडीशनर फरवरी से ही घरों में चलने लगे हैं. दोपहर के समय गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि होली के दिन भी मौसम गर्म रह सकता है और लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ेगा.

मार्च-अप्रैल में और बढ़ेगा तापमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 से 6 मार्च के बीच तापमान में लगातार वृद्धि होगी. हालांकि हवाएं अभी 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन इनके कमजोर पड़ने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार कम होने पर गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हो सकता है.

समुद्री परिस्थितियों का असर और आगे का अनुमान

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ला-नीना (la-nina) की स्थिति कमजोर हो रही है और समुद्री परिस्थितियां सामान्य चरण की ओर बढ़ रही हैं. मानसून के दौरान एल-नीनो (el-nino) विकसित होने की आशंका है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ सकता है और गर्मी बढ़ सकती है. वहीं इसके कारण इस साल सूखा पड़ने की भी आशंका बढ़ रही है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Embed widget