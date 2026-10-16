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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदीपके की हिरासत पर CJP का दावा, 'अज्ञात जगह ले गई पुलिस, हमसे संपर्क...'

दीपके की हिरासत पर CJP का दावा, 'अज्ञात जगह ले गई पुलिस, हमसे संपर्क...'

अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने ने CJP ने सवाल किया कि यह सरकार युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? हम भारत के नागरिक हैं और हमें संविधान से मिले सभी अधिकार पाने का हक है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Oct 2026 09:04 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस की हिरासत में है. सीजेपी ने युवाओं के साथ 'आतंकवादियों' जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है. पार्टी ने ये भी कहा कि तिरंगा लेकर चलना कोई क्राइम कैसे है? साथ ही पुलिस से पूछा कि आप अभिजीत दीपके को कहां ले गए हैं, इसका जवाब देना होगा. 

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ''दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को किसी अज्ञात जगह ले गई है. हमारा उनसे संपर्क टूट गया है. उन्हें वकीलों से बात नहीं करने दिया जा रहा है.'' 

हमें संविधान से मिले अधिकार और सुरक्षा पाने का हक- CJP

CJP ने सवाल किया, ''यह सरकार युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? हम भारत के समान नागरिक हैं और हमें संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार और सुरक्षा पाने का हक है. दिल्ली पुलिस अभिजीत को कहां ले गई है? आपको हमें जवाब देना होगा. अभिजीत तो बस अपने हाथ में तिरंगा लेकर घर से बाहर निकल रहे थे. तिरंगा लेकर चलना कोई अपराध कैसे हो सकता है?''

सेंट्रल पार्क पहुंचने से पहले पुलिस ने दीपके को हिरासत में लिया

सीजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके को आज (16 अक्टूबर) दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क पहुंचने से पहले ही एहतियातन हिरासत में ले लिया. पार्टी के मुताबिक, दीपके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे थे. यह कार्रवाई उस समय हुई, जब अभिजीत दीपके एनसीपी (SP) के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास के बाहर अकेले पैदल जा रहे थे. 

सीजेपी ने की थी बड़ी भीड़ इकट्ठा न करने की अपील

पार्टी का दावा है कि उनके साथ न कोई भीड़ थी और न ही किसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा था. कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अपील की थी कि वे किसी भी तरह की बड़ी भीड़ इकट्ठा न करें. छोटे-छोटे समूहों में शांतिपूर्वक आगे आएं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में लेकर एक तस्वीर खिंचवाएं और बिना किसी नारेबाजी या हंगामे के तुरंत वहां से चले जाएं. इसके बावजूद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बनाकर आवाजाही पर रोक लगाई और अकेले पैदल जा रहे दीपके को भी हिरासत में ले लिया. 

अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

सीजेपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों की ओर से रास्ता रोके जाने पर अभिजीत दीपके ने सवाल किया, "आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बिल्कुल अकेला चल रहा हूं. मेरे साथ कोई भीड़ नहीं है. क्या इस देश में तिरंगा लहराना अपराध हो गया है? हमने आधिकारिक तौर पर अपने लोगों से अपील की थी कि वे छोटे समूहों में आएं, तिरंगे के साथ एक साधारण तस्वीर लें और शांतिपूर्वक वापस चले जाएं। इसके बावजूद आप हमें रोक रहे हैं। क्या अब अपने ही देश की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलना भी अपराध माना जाएगा?"

दीपके ने कहा, "अगर अपने देश का तिरंगा हाथ में लेना अपराध है, तो मुझे जेल में डाल दीजिए. अगर तिरंगे से प्यार करना आपके कानूनों का उल्लंघन है, तो आपने इस देश में सामान्य देशभक्ति को भी अपराध बना दिया है."

लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास- सीजेपी

कॉकरोच जनता पार्टी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे आम नागरिकों की लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास बताया है. पार्टी का कहना है कि जब नागरिकों को इकट्ठा होकर अपनी बात रखने से रोका गया, तब उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका चुना. छोटे समूहों में तिरंगा लेकर खड़े होना, एक तस्वीर खिंचवाना और बिना किसी व्यवधान के वापस लौट जाना किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था के लिए खतरा नहीं होना चाहिए.

'आम नागरिकों के हाथों में तिरंगे की ताकत से प्रशासन को डर'

पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह राष्ट्रीय ध्वज लेकर निर्धारित स्थान की ओर जा रहे थे. कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन को किसी अव्यवस्था से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हाथों में तिरंगे की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर है. 

पार्टी ने स्पष्ट किया कि कोई भी ताकत नागरिकों के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान और प्रेम को दबा नहीं सकती. साथ ही, चुनावी न्याय की मांग और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज को भी खामोश नहीं किया जा सकता.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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