दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश की संभावना

दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. विभाग ने बताया कि इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ घंटों में दिल्ली के करावल नगर, सीमापुरी और गाजियाबाद के हिंडन AF स्टेशन, छपरौला के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है.

येलो अलर्ट जारी

वहीं दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि अधिकतम तापमान के 41-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने संभावित भीषण गर्मी की चेतावनी देते हुए आज के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया हुआ है.

कहां कितना है तापमान?

दिल्ली के मुख्य मौसम निगरानी केंद्र सफदरजंग में बुधवार को न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.1 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

राजधानी में बढ़ी गर्मी

अन्य मौसम केंद्रों में भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. पालम में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 2.4 डिग्री अधिक है; लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1.8 डिग्री अधिक है; और आयानगर में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

कितना है AQI?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 216 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि मंगलवार शाम चार बजे पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 177 दर्ज किया गया जो, ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है.