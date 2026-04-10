दिल्ली के तापमान में अब लगातार होगी बढ़ोतरी, तेज हवाओं के बीच साफ रहेगा मौसम

राजधानी दिल्ली में आंधी-बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से मौसम साफ हो गया है. फिलहाल मौसम के मिजाज में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. अगले एक सप्ताह तक आसमान में हल्के बादलों के बीच सूरज की लुकाछिपी जारी रहने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी दिखेगी. काफी तेज गति से हवाएं चलने की संभावना है. चटक धूप और नमी लोगों को परेशान कर सकती है. अब दिल्ली वालों के लिए गर्मी मुसीबत पैदा कर सकती है. मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब लगातार पूरे हफ्ते बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

कैसा रहेगा दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में शुक्रवार (10 अप्रैल) को मौसम शुष्क बना रहेगा. साथ ही बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है. सुबह से ही दिल्ली में धूप देखने को मिलेगी. वहीं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 18 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है.

दिल्ली की हवा में दिखा सुधार

बता दें कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की हवा में काफी सुधार हुआ. साथ ही दिल्ली वालों ने बारिश-आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से अप्रैल के महीने में ठंड का अहसास किया. लेकिन अब दिन में धूप और बादलों का यह मिश्रण लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर देगा.

वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास भी बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों को मार्च के शुरुआती दिनों जैसा मौसम महसूस हो रहा है.

विशेषज्ञों का क्या कहना है?

तापमान में यह गिरावट अस्थायी राहत लेकर आई है, जिससे भीषण गर्मी की शुरुआत फिलहाल टलती नजर आ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और हल्की हवाओं के कारण हो रहा है, जिससे तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे बना हुआ है.