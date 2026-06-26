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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी पर ब्रेक, तापमान में भी गिरावट

Delhi Weather: दिल्ली में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी पर ब्रेक, तापमान में भी गिरावट

Delhi Weather Update: साथ ही आसमान में घने बादलों का पहरा रहा. हल्की बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट नजर आई. मौसम विभाग की ओर से गुरुवार रात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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दिल्ली में इन दिनों मौसम ने करवट बदल ली है. दिल्ली का मौसम फिलहाल बेहद सुहावना बना हुआ है. बीते गुरुवार (25 जून) को राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली. साथ ही आसमान में घने बादलों का पहरा रहा. हल्की बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट नजर आई. मौसम विभाग की ओर से गुरुवार रात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था.

फिलहाल क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना नहीं है. अगले एक हफ्ते तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे रहने का अनुमान है. इसके अलावा कई दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है.

दिल्ली में आज का मौसम (Delhi Weather Today)

दिल्ली में आज यानी शुक्रवार (26 जून) को मौसम और ज्यादा एक्टिव रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की उम्मीद जताई है. वहीं मौसम में 63 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. वहीं दिल्ली में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

आईएमडी ने शुक्रवार को आम तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.गरज के साथ बारिश का ऐसा ही मौसम एक जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है.

इन इलाकों में दर्ज की गई बारिश

पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में यह सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा.रिज स्टेशन पर तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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