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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: महरौली में इमारत गिराते समय ढहा बड़ा हिस्सा, बाल-बाल बचे लोग, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

Delhi News: महरौली में इमारत गिराते समय ढहा बड़ा हिस्सा, बाल-बाल बचे लोग, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

Delhi News In Hindi : दक्षिण दिल्ली के महरौली में एक पुरानी इमारत को गिराने के दौरान उसका बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया. हादसे में 4-5 गाड़ियां मलबे में दब गईं. दमकल और पुलिस की जांच जारी है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 25 Jun 2026 11:13 PM (IST)
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दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक पुराने तीन मंजिला मकान को गिराने के दौरान उसका बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और प्रशासनिक एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंच गईं. राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि मलबे की गहन जांच जारी है.

जानकारी के मुताबिक महरौली के वार्ड नंबर-3 में स्थित लगभग 400 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले पुराने मकान को एक बिल्डर ने हाल ही में खरीदा था. यहां नई बहुमंजिला इमारत के निर्माण की तैयारी चल रही थी, जिसके तहत पुराने ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा था. इसी दौरान सुबह करीब 9:30 बजे इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल और पुलिस की टीमें

हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. पुलिस ने भी तत्काल क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए राहत और निरीक्षण कार्य शुरू कराया ताकि किसी संभावित खतरे को टाला जा सके.

स्थानीय लोगों ने बिल्डर पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद आसपास के निवासियों ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान गिराने का काम जल्दबाजी में कराया जा रहा था और देर रात तक भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था. लोगों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

पड़ोस के परिसर में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

मकान का हिस्सा ढहने से पीछे स्थित एक आवासीय परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार से पांच वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. घटना के बाद वाहन मालिकों में भी नाराजगी देखी गई.

मलबे में किसी के फंसे होने की आशंका पर चल रही जांच

दमकल और पुलिस की संयुक्त टीम मलबे की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना के समय भवन के अंदर कोई मजदूर या अन्य व्यक्ति मौजूद तो नहीं था. 

हालांकि फिलहाल किसी व्यक्ति के घायल होने या जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच और निरीक्षण का काम जारी है. दमकल अधिकारियों का कहना है कि मलबे की पूरी तरह जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

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Published at : 25 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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