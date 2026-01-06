दिन में धूप की वजह से राहत, रात में कंपकंपी! आप भी जान लें दिल्ली मौसम को लेकर नया अपडेट
Delhi Weather Update: हिमालय में बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों में ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन में धूप से लोगों को राहत है. IMD के अनुसार कुछ दिन तक शीतलहर की संभावना नहीं है और तापमान सामान्य रहेगा.
दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है. शाम होते होते ठंड इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ता है और ये आलम सुबह धूप निकलने तक रहता है, लेकिन जैसे ही धूप निकल जाए लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 से 10 जनवरी तक शीतलहर की कोई संभावना नहीं है और मौसम सामान्य बना रहेगा.
दिल्ली की हवा में मामूली सुधार!
दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों के दौरान धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लंबे समय से ठंड और ठिठुरन झेल रहे लोगों को अब हीटर और ब्लोअर से कुछ हद तक राहत मिली है. दिन में धूप खिलने के कारण सर्दी का असर कम हुआ है, हालांकि रात और सुबह के समय ठंड अभी भी बनी हुई है. इस बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है, लेकिन फिलहाल इसमें और गिरावट की आशंका नहीं जताई गई है.
दिल्ली में तापमान 20 और 8 डिग्री के आसपास रहेगा, वहीं AQI 244 दर्ज किया गया है. नोएडा में तापमान 19 और 8 डिग्री के साथ AQI 260, गाजियाबाद में 18 और 8 डिग्री के साथ AQI 262, गुरुग्राम में 18 और 8 डिग्री के साथ AQI 240 और ग्रेटर नोएडा में 19 और 8 डिग्री के साथ AQI 236 रिकॉर्ड किया गया है. ये आंकड़े मंगलवार के बताए गए हैं.
कैसा रहेगा मौसम?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 जनवरी से 10 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है. इस दौरान हवाएं लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी.
दिल्ली से सटे इलाकों में कैसा रहेगा हाल?
मौसम की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. रात में कड़ाके की सर्दी महसूस की जाएगी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे के बाद मौसम साफ होने लगेगा और हल्की धूप निकल सकती है. बीच-बीच में बादल भी आते जाते रहेंगे. IMD के अनुसार पहाड़ों पर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, जिससे ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश संभव है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा कम होगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा बना रहेगा. अगले दो दिनों बाद कोहरे की तीव्रता घटेगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट का असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है.
