हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: होली में सख्त निगरानी, 15000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

दिल्ली: होली में सख्त निगरानी, 15000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

Delhi News In Hindi: होली पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे. नशे में ड्राइविंग, बाइक स्टंट, ट्रिपल राइडिंग पर अभियान चलेगा. पुलिस की टीमें ब्रेथ एनालाइजर और स्पीड गन के साथ तैनात रहेंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

होली के मौके पर राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार खास तैयारी की है. बुधवार (4 मार्च) को पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि कोशिश यही है कि रंगों का त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जाए और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

पुलिस के मुताबिक, संवेदनशील जगहों, बड़े चौराहों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर यूनिट की टीमें लगातार गश्त करेंगी. सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती

होली के दिन अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाने की शिकायतें आती हैं. इसे देखते हुए इस बार विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. प्रमुख सड़कों पर नाके लगाए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस की टीमें ‘ब्रेथ एनालाइजर’ और स्पीड गन के साथ तैनात रहेंगी. जो भी व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी.

पुलिस ने साफ किया है कि बाइक पर स्टंट करने, तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने और दोपहिया पर तीन सवारी बैठाने वालों पर भी कार्रवाई होगी. होली के दिन कई बार युवा बाइक से खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इस बार ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

पुलिस ने लोगों से अपील

दिल्ली पुलिस ने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि त्योहार को जिम्मेदारी से मनाएं. जबरदस्ती किसी पर रंग न डालें, सार्वजनिक जगहों पर हंगामा न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

अधिकारियों का कहना है कि पीसीआर कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की पूरी व्यवस्था की गई है. पुलिस का मकसद सख्ती दिखाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई सुरक्षित और खुशी से होली मना सके.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: होली में सख्त निगरानी, 15000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस
दिल्ली: होली में सख्त निगरानी, 15000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस
दिल्ली NCR
Holi 2026: होली पर 2.30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, शाम 5 बजे से नमो भारत-मेरठ मेट्रो का होगा संचालन
होली पर 2.30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, शाम 5 बजे से नमो भारत-मेरठ मेट्रो का होगा संचालन
दिल्ली NCR
Delhi News: द्वारका में कैंटीन ऑपरेटर की हत्या का खुलासा, दोस्त ने पार्टी में बुलाकर उतारा मौत के घाट
दिल्ली: द्वारका में कैंटीन ऑपरेटर की हत्या का खुलासा, दोस्त ने पार्टी में बुलाकर उतारा मौत के घाट
दिल्ली NCR
Holi 2026: होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक
होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget