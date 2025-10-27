हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग

DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग

Acid Attack on DU Student: दिल्ली में एक छात्रा पर हएसिड अटैक की वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके विरोध में NSUI, SFI समेत छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया.

By : अजातिका सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Oct 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर दिनदहाड़े एसिड से हमला किया गया. यह वारदात रविवार (26 अक्टूबर) की सुबह अशोक विहार इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुई, जहां छात्रा अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही थी. 

अचानक एक बाइक सवार ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया. छात्रा ने खुद को बचाने की कोशिश की. उसका चेहरा तो बच गया, लेकिन दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए.

छात्रा का परिचित था एसिड फेंकने वाला

राहगीरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. पहले उसे दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर जलन के चलते आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, छात्रा की हालत स्थिर है और चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी छात्रा का परिचित था. आरोपी जितेंद्र, जो मुकुंदपुर इलाके में रहता है, छात्रा का पीछा करता था. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जितेंद्र ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. 

दावा है कि रविवार को उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, ईशान ने अरमान को बोतल दी और उसी ने तेजाब फेंका.

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली है और उनकी तलाश में कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

NSUI  और SFI का विरोध प्रदर्शन

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, “दिनदहाड़े दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर एसिड फेंका गया, ये केवल एक अपराध नहीं बल्कि शासन की नाकामी का प्रमाण है. अगर बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस सच में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती, तो ऐसी घटनाएं रुक जातीं. दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त सज़ा मिले.” 

वरुण चौधरी ने आगे कहा कि एनएसयूआई पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक संगठन अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा.

SFI ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

वहीं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई ने भी बयान जारी कर कहा कि यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि 'प्रशासनिक असंवेदनशीलता और सरकारी विफलता' का प्रतीक है. संगठन ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि राजधानी में एक महिला कॉलेज के सामने, दिन के उजाले में ऐसा हमला हो सकता है. दिल्ली सरकार और पुलिस बार-बार ऐसे मामलों में नाकाम साबित हुए हैं. जब तक दोषियों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाती और कॉलेज परिसरों के आसपास सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी.” 

एसएफआई ने यह भी कहा, “पिछले वर्षों में मिरांडा हाउस के पास भी एसिड से जुड़ी घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन ठोस कदम कभी नहीं उठाए गए. यह लापरवाही अब महिलाओं के लिए खतरा बन चुकी है.”

ABVP ने प्रशासन के सामने रखी यह मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इस वारदात को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है प्रशासन से इस हमले को अंजाम देने वाले दोषियों पर सख़्त कार्रवाई की मांग की है. 

एबीवीपी का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास इस प्रकार की घटनाएं छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय हैं. अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए परिसर के आसपास सुरक्षा प्रबंधों को सख्ती से लागू किया जाए, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए तथा पुलिस गश्त को और सक्रिय किया जाए.

यूनिवर्सिटी के छात्रों में नाराजगी

दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और कहा कि अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कई टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है और तकनीकी निगरानी बढ़ाई गई है.

इस हमले के बाद कॉलेजों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और 'दिल्ली की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं?' जैसे सवाल फिर से गूंजने लगे. राजधानी में महिलाओं पर हमलों को देखते हुए लोगों की नाराज़गी साफ झलक रही है, क्योंकि बार-बार ऐसे मामलों के बाद भी सुरक्षा के हालात नहीं बदल रहे.

Published at : 27 Oct 2025 09:06 AM (IST)
Tags :
Delhi University Acid Attack NSUI DU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
Laughter Chefs के सीजन 3 में कमबैक करेंगे कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह? कपल ने खुद बताया सच
'लाफ्टर शेफ्स 3' में कमबैक करेंगे कृष्णा-कश्मीरा ? कपल ने खुद बताया सच
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
यूटिलिटी
क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता
क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता
ट्रेंडिंग
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget