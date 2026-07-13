दिल्ली में स्कूल टीचर प्रियंका की हत्या के मामले में परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रियंका ने B.Ed. और CTET (Central Teacher Eligibility Test) पास किया था और अशोक विहार स्थित Prudence School में 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाती थीं.

परिजनों का आरोप है कि प्रियंका की हत्या उसके पति मनीष ने साजिश के तहत अपने परिवार के साथ मिलकर की. आरोपी मनीष दिल्ली पुलिस में वर्ष 2022 बैच का कांस्टेबल है.

‘शादी में 15 लाख दिए, बाद में स्कॉर्पियो की मांग शुरू हो गई’

मृतका के बड़े भाई नितिन का आरोप है कि शादी के समय लड़के वालों ने 25 लाख रुपये की मांग की थी. उनके परिवार ने 15 लाख रुपये नकद दिए, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग खत्म नहीं हुई. उनका कहना है कि शादी के बाद लगातार स्कॉर्पियो कार की मांग की जाने लगी और इसी को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित किया जाता था.

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‘शादी के एक हफ्ते बाद ही शुरू हो गई थी मारपीट’

नितिन के मुताबिक, वर्ष 2022 में शादी के महज एक सप्ताह बाद से ही प्रियंका के साथ मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू हो गई थी. उनका आरोप है कि मनीष अक्सर शराब के नशे में प्रियंका के साथ मारपीट करता था, जिसके कारण वह कई बार मायके लौट आई थी.

2024 में दर्ज हुई शिकायत, 8–10 महीने मायके में रही

परिवार के अनुसार, दहेज उत्पीड़न और मारपीट से परेशान होकर वर्ष 2024 में विनोद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के बाद प्रियंका करीब 8 से 10 महीने तक अपने मायके में रही. बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और वह दोबारा ससुराल चली गई. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रियंका से हमेशा के लिए घर लौट आने को कहा, लेकिन वह हर बार पति को एक और मौका देकर वापस चली जाती थी.

‘पहले मारपीट की, फिर सड़क किनारे गोली मार दी’

नितिन का आरोप है कि हत्या की साजिश में मनीष के साथ उसकी मां और भाई भी शामिल हैं. उनका दावा है कि पहले प्रियंका के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे सड़क किनारे गोली मार दी गई. आरोपी मनीष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उसका एनकाउंटर किए जाने की भी मांग की है.

‘पूरी सैलरी भी मांगी जाती थी’

प्रियंका के चचेरे भाई सुंदर सिंह का आरोप है कि शादी के बाद प्रियंका की पूरी सैलरी भी उसकी सास अपने पास मांगती थी. उनका कहना है कि दहेज की मांग और घरेलू हिंसा लगातार जारी रही. उन्होंने बताया कि शादी में 15 लाख 51 हजार रुपये दिए गए थे. प्रियंका के पिता सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं, मां गृहिणी हैं. परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं. उनकी बड़ी बहन नीतू सब-इंस्पेक्टर हैं.

पहले से हत्या का मामला दर्ज होने का भी दावा

परिजनों का दावा है कि आरोपी मनीष के खिलाफ पहले से भी एक हत्या का मामला दर्ज है. उनका आरोप है कि कल्याणपुरी थाने में एक बच्चे को बुलेट बाइक से टक्कर मारकर हत्या के मामले में भी उसके खिलाफ केस दर्ज है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.

अब जांच पर टिकी निगाहें

प्रियंका हत्याकांड में परिजनों ने दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और सुनियोजित साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं और आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं.

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