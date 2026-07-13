INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली टीचर मर्डर केस: '15 लाख दिए, फिर स्कॉर्पियो मांगी', कांस्टेबल पति पर दहेज हत्या और साजिश का आरोप

दिल्ली टीचर मर्डर केस: '15 लाख दिए, फिर स्कॉर्पियो मांगी', कांस्टेबल पति पर दहेज हत्या और साजिश का आरोप

Delhi News In Hindi: दिल्ली में स्कूल टीचर प्रियंका की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. परिजनों ने कॉन्स्टेबल पति मनीष और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या की साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में स्कूल टीचर प्रियंका की हत्या के मामले में परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रियंका ने B.Ed. और CTET (Central Teacher Eligibility Test) पास किया था और अशोक विहार स्थित Prudence School में 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाती थीं.

परिजनों का आरोप है कि प्रियंका की हत्या उसके पति मनीष ने साजिश के तहत अपने परिवार के साथ मिलकर की. आरोपी मनीष दिल्ली पुलिस में वर्ष 2022 बैच का कांस्टेबल है.

‘शादी में 15 लाख दिए, बाद में स्कॉर्पियो की मांग शुरू हो गई’

मृतका के बड़े भाई नितिन का आरोप है कि शादी के समय लड़के वालों ने 25 लाख रुपये की मांग की थी. उनके परिवार ने 15 लाख रुपये नकद दिए, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग खत्म नहीं हुई. उनका कहना है कि शादी के बाद लगातार स्कॉर्पियो कार की मांग की जाने लगी और इसी को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित किया जाता था.

दिल्ली में 'मौत का गड्ढा': खेत में खेल रहे दो मासूमों की डूबने से मौत, FIR दर्ज

‘शादी के एक हफ्ते बाद ही शुरू हो गई थी मारपीट’

नितिन के मुताबिक, वर्ष 2022 में शादी के महज एक सप्ताह बाद से ही प्रियंका के साथ मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू हो गई थी. उनका आरोप है कि मनीष अक्सर शराब के नशे में प्रियंका के साथ मारपीट करता था, जिसके कारण वह कई बार मायके लौट आई थी.

2024 में दर्ज हुई शिकायत, 8–10 महीने मायके में रही

परिवार के अनुसार, दहेज उत्पीड़न और मारपीट से परेशान होकर वर्ष 2024 में विनोद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के बाद प्रियंका करीब 8 से 10 महीने तक अपने मायके में रही. बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और वह दोबारा ससुराल चली गई. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रियंका से हमेशा के लिए घर लौट आने को कहा, लेकिन वह हर बार पति को एक और मौका देकर वापस चली जाती थी.

‘पहले मारपीट की, फिर सड़क किनारे गोली मार दी’

नितिन का आरोप है कि हत्या की साजिश में मनीष के साथ उसकी मां और भाई भी शामिल हैं. उनका दावा है कि पहले प्रियंका के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे सड़क किनारे गोली मार दी गई. आरोपी मनीष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उसका एनकाउंटर किए जाने की भी मांग की है.

‘पूरी सैलरी भी मांगी जाती थी’

प्रियंका के चचेरे भाई सुंदर सिंह का आरोप है कि शादी के बाद प्रियंका की पूरी सैलरी भी उसकी सास अपने पास मांगती थी. उनका कहना है कि दहेज की मांग और घरेलू हिंसा लगातार जारी रही. उन्होंने बताया कि शादी में 15 लाख 51 हजार रुपये दिए गए थे. प्रियंका के पिता सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं, मां गृहिणी हैं. परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं. उनकी बड़ी बहन नीतू सब-इंस्पेक्टर हैं.

पहले से हत्या का मामला दर्ज होने का भी दावा

परिजनों का दावा है कि आरोपी मनीष के खिलाफ पहले से भी एक हत्या का मामला दर्ज है. उनका आरोप है कि कल्याणपुरी थाने में एक बच्चे को बुलेट बाइक से टक्कर मारकर हत्या के मामले में भी उसके खिलाफ केस दर्ज है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.

अब जांच पर टिकी निगाहें

प्रियंका हत्याकांड में परिजनों ने दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और सुनियोजित साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं और आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं.

मयूर विहार फेज-3 में बदमाशों का तांडव, कॉलोनी में घुसकर महिलाओं-बच्चों समेत 15 लोगों को पीटा

Published at : 13 Jul 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली टीचर मर्डर केस: '15 लाख दिए, फिर स्कॉर्पियो मांगी', कांस्टेबल पति पर दहेज हत्या और साजिश का आरोप
दिल्ली टीचर मर्डर: '15 लाख दिए, फिर स्कॉर्पियो मांगी', कांस्टेबल पति पर दहेज हत्या और साजिश का आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
दिल्ली NCR
दिल्ली में भू-माफियाओं पर DDA का बड़ा एक्शन, बिना नोटिस चलेगा बुलडोजर, FIR के साथ वसूली भी होगी
दिल्ली में भू-माफियाओं पर DDA का बड़ा एक्शन, बिना नोटिस चलेगा बुलडोजर, FIR के साथ वसूली भी होगी
दिल्ली NCR
Delhi News: बीच सड़क पर कांस्टेबल का खूनी खेल! पत्नी को उतारा मौत के घाट, खौफनाक वारदात CCTV में कैद
दिल्ली: बीच सड़क पर कांस्टेबल का खूनी खेल! पत्नी को उतारा मौत के घाट, खौफनाक वारदात CCTV में कैद
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
ENT LIVE
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Embed widget