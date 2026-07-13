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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमयूर विहार फेज-3 में बदमाशों का तांडव, कॉलोनी में घुसकर महिलाओं-बच्चों समेत 15 लोगों को पीटा

मयूर विहार फेज-3 में बदमाशों का तांडव, कॉलोनी में घुसकर महिलाओं-बच्चों समेत 15 लोगों को पीटा

Delhi News In Hindi: दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में 9 युवकों ने कॉलोनी में घुसकर जमकर मारपीट की. हमले में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के पूर्वी हिस्से में स्थित मयूर विहार फेज-3 इलाके में बदमाशों के उत्पात का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार (12 जुलाई) देर शाम को करीब 9 युवक कॉलोनी में घुसे और लोगों के साथ जमकर मारपीट की. उनका आरोप है कि बदमाशों ने पहले एक युवती के साथ मारपीट शुरू की. जब आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर कॉलोनी से निकलकर सैटरडे मार्केट वाली सड़क पर भी लोगों के साथ मारपीट करते हुए फरार हो गए.

हमले में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 8 साल का बच्चा भी शामिल

स्थानीय लोगों का दावा है कि बदमाशों ने रास्ते में जो भी सामने आया, उसके साथ मारपीट की. उनका कहना है कि हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस घटना में करीब 15 लोग घायल हुए हैं. उनका यह भी कहना है कि घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

वहीं, स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में आरोप लगाया कि 112 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस करीब आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने दावा किया कि इस हमले में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है. कुलदीप कुमार ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से इलाके के लोगों में डर का माहौल है. उन्होंने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजधानी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों का सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा कमजोर हो रहा है.

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बदमाशों ने बिना किसी डर के कॉलोनी के लोगों को बनाया निशाना

घटना में घायल लोगों ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्होंने 10 से 15 बार पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल की, लेकिन पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची. पीड़ितों का कहना है कि बदमाशों ने बिना किसी डर के कॉलोनी और आसपास के इलाके में लोगों को निशाना बनाया और मारपीट करते हुए फरार हो गए.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 13 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Mayur Vihar News CRIME NEWS
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