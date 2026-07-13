मयूर विहार फेज-3 में बदमाशों का तांडव, कॉलोनी में घुसकर महिलाओं-बच्चों समेत 15 लोगों को पीटा

राजधानी दिल्ली के पूर्वी हिस्से में स्थित मयूर विहार फेज-3 इलाके में बदमाशों के उत्पात का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार (12 जुलाई) देर शाम को करीब 9 युवक कॉलोनी में घुसे और लोगों के साथ जमकर मारपीट की. उनका आरोप है कि बदमाशों ने पहले एक युवती के साथ मारपीट शुरू की. जब आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर कॉलोनी से निकलकर सैटरडे मार्केट वाली सड़क पर भी लोगों के साथ मारपीट करते हुए फरार हो गए.

हमले में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 8 साल का बच्चा भी शामिल

स्थानीय लोगों का दावा है कि बदमाशों ने रास्ते में जो भी सामने आया, उसके साथ मारपीट की. उनका कहना है कि हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस घटना में करीब 15 लोग घायल हुए हैं. उनका यह भी कहना है कि घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

वहीं, स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में आरोप लगाया कि 112 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस करीब आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने दावा किया कि इस हमले में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है. कुलदीप कुमार ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से इलाके के लोगों में डर का माहौल है. उन्होंने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजधानी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों का सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा कमजोर हो रहा है.

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बदमाशों ने बिना किसी डर के कॉलोनी के लोगों को बनाया निशाना

घटना में घायल लोगों ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्होंने 10 से 15 बार पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल की, लेकिन पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची. पीड़ितों का कहना है कि बदमाशों ने बिना किसी डर के कॉलोनी और आसपास के इलाके में लोगों को निशाना बनाया और मारपीट करते हुए फरार हो गए.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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