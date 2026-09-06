रेस्क्यू में भीड़ और ट्रैफिक बनी बाधा! दिल्ली हादसे पर एंबुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा?

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, मलबे में फंसे लोगों के बचाने के लिए प्रशासन अमला जुटा हुआ है. इसी एक एंबुलेंस चालक ने रेस्क्यू कार्य में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया है, एंबुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि, भीड़ और ट्रैफिक की वजह से मरीज को ले जाने में हमें मुश्किल हुई, लेकिन हम उसे ले जाने में कामयाब रहे.

दिल्ल के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा, "हम यहां 2 बजे पहुंचे. अब तक हम एक घायल व्यक्ति को AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जा चुके हैं; उसके दोनों पैरों में चोटें आई हैं. हमसे पहले पांच-छह एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जा चुकी थीं."

दिल्ली हादसे के बाद युद्ध स्तर पर बचाव-कार्य जारी, CM रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद

'भीड़ और ट्रैफिक ने बढ़ाई मुश्किल'

एंबुलेंस ड्राइवर ने आगे कहा कि, "हमने एक मरीज को पहुंचाया और उसके बाद से कई और एम्बुलेंस वहां से जा चुकी हैं. जिस व्यक्ति को हम ले गए, उसके बचने की उम्मीद है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह घायल हैं. भीड़ और ट्रैफ़िक की वजह से उसे ले जाने में हमें मुश्किल हुई, लेकिन हम उसे ले जाने में कामयाब रहे."

दिल्ली हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि

दिल्ल के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में अब तक 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. घायलों के इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं इस हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुई हैं. राहत एवं बचाव कार्यजारी है.

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

दिल्ली सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है. केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, "सत्य निकेतन, दिल्ली में इमारत गिरने का हादसा अत्यंत दुखद और चिंताजनक है. मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मलबे में फंसे लोगों का सकुशल और जल्द रेस्क्यू हो जाए. दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं. सरकार को नींद से जागना होगा. बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है."

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