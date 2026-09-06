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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली हादसे के बाद युद्ध स्तर पर बचाव-कार्य जारी, CM रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद

दिल्ली हादसे के बाद युद्ध स्तर पर बचाव-कार्य जारी, CM रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 06 Sep 2026 07:38 PM (IST)
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दिल्ली के मोती बाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास बिल्डिंग की गिरने की घटना के रेस्क्यू ऑपेरशन जारी है, मलबे में फंसे एक-एक लोगों को बचाने बचाव दल युद्धस्तर पर जुटा हुआ है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं. आधुनिक कैमरों के माध्यम से NDRF द्वारा बचाव कार्य जारी है, मलबे में फंसे बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर भेजे गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा सहित विधायक, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

वहीं, दिल्ली की यातायात पुलिस प्रभावित इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने बचाव और आपातकालीन कार्यों में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्र के आसपास यातायात को डायवर्ट किया है. साथ ही लोगों को सलाह दी है कि यदि संभव हो तो प्रभावित क्षेत्रों पर जाने से बचें. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों और वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है.

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युद्ध स्तर पर जारी है बचाव कार्य-सीएम रेखा गुप्ता

वहीं, सत्य निकेतन हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस समय सत्य निकेतन, आर.के. पुरम में घटना स्थल पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बचाव कार्य की बारीकी से निगरानी की जा रही है. सभी एजेंसियां ​​आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं और पूरी कोशिश सुरक्षित बचाव पर केंद्रित है. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं.

10 साल में 76 हजार से अधिक अवैध निर्माण की शिकायत

दिल्ली विधानसभा में  आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के सवाल के जवाब में बताया गया कि दिल्ली में साल 2015 से 17 मार्च 2025 के बीच MCD के 12 जोन में 76,465 अवैध निर्माण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 35,842 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान 11,903 संपत्तियों को सील किया गया है, लेकिन सिर्फ 683 को दोबारा खोला गया. सील तोड़ने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:38 PM (IST)
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