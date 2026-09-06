दिल्ली हादसे के बाद युद्ध स्तर पर बचाव-कार्य जारी, CM रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद

दिल्ली के मोती बाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास बिल्डिंग की गिरने की घटना के रेस्क्यू ऑपेरशन जारी है, मलबे में फंसे एक-एक लोगों को बचाने बचाव दल युद्धस्तर पर जुटा हुआ है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं. आधुनिक कैमरों के माध्यम से NDRF द्वारा बचाव कार्य जारी है, मलबे में फंसे बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर भेजे गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा सहित विधायक, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

वहीं, दिल्ली की यातायात पुलिस प्रभावित इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने बचाव और आपातकालीन कार्यों में सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्र के आसपास यातायात को डायवर्ट किया है. साथ ही लोगों को सलाह दी है कि यदि संभव हो तो प्रभावित क्षेत्रों पर जाने से बचें. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों और वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है.

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युद्ध स्तर पर जारी है बचाव कार्य-सीएम रेखा गुप्ता

वहीं, सत्य निकेतन हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस समय सत्य निकेतन, आर.के. पुरम में घटना स्थल पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बचाव कार्य की बारीकी से निगरानी की जा रही है. सभी एजेंसियां ​​आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं और पूरी कोशिश सुरक्षित बचाव पर केंद्रित है. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं.

10 साल में 76 हजार से अधिक अवैध निर्माण की शिकायत

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के सवाल के जवाब में बताया गया कि दिल्ली में साल 2015 से 17 मार्च 2025 के बीच MCD के 12 जोन में 76,465 अवैध निर्माण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 35,842 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान 11,903 संपत्तियों को सील किया गया है, लेकिन सिर्फ 683 को दोबारा खोला गया. सील तोड़ने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान है.

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