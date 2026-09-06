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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- किसी को बख्शेंगे नहीं

सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- किसी को बख्शेंगे नहीं

सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि हादसा क्यों हुआ?

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 07:46 PM (IST)
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सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हादसे के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने कहा कि बेसमेंट में खुदाई की वजह से हादसा हुआ है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 11 लोगों को बचाया गया है. मैं अस्पताल जा रही हूं. हमें बचाए गए सभी लोगों की हालत के बारे में जानना होगा. मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है- चाहे वह बिल्डिंग का मालिक हो या कोई अधिकारी - उसे बख्शा नहीं जाएगा. बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें कुछ निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था. बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था, जिसकी वजह से एक पिलर खिसक गया और पूरी बिल्डिंग ढह गई.

हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इन बच्चों की जान बचाना- सीएम रेखा गुप्ता

सीएम ने कहा कि बिल्डिंग का इस्तेमाल PG के तौर पर हो रहा था और अंदर बच्चे थे. सभी एजेंसियां ​​लगातार काम कर रही हैं. हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इन बच्चों की जान बचाना है. बचाव अभियान इसी तरह जारी रहेगा. सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. हालाँकि, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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बता दें सत्य निकेतन इलाके में  इमारत गिरने के बाद युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें भारी मलबे को हटाने के लिए घटनास्थल पर काम कर रही हैं. अधिकारियों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, 3 लोगों की मौत हो गई है और छह से ज्यादा लोगों को बचाया गया है.

यह हादसा, 6 सितंबर 1.30 बजे के करीब हुआ. हॉस्टल डेज नाम का पीजी जिस इमारत में चल रहा था, वह ढह गया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Rekha Gupta DELHI POLITICS Delhi Satya Niketan Satya Niketan News
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