सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- किसी को बख्शेंगे नहीं
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि हादसा क्यों हुआ?
सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हादसे के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने कहा कि बेसमेंट में खुदाई की वजह से हादसा हुआ है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 11 लोगों को बचाया गया है. मैं अस्पताल जा रही हूं. हमें बचाए गए सभी लोगों की हालत के बारे में जानना होगा. मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है- चाहे वह बिल्डिंग का मालिक हो या कोई अधिकारी - उसे बख्शा नहीं जाएगा. बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें कुछ निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था. बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था, जिसकी वजह से एक पिलर खिसक गया और पूरी बिल्डिंग ढह गई.
हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इन बच्चों की जान बचाना- सीएम रेखा गुप्ता
सीएम ने कहा कि बिल्डिंग का इस्तेमाल PG के तौर पर हो रहा था और अंदर बच्चे थे. सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं. हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इन बच्चों की जान बचाना है. बचाव अभियान इसी तरह जारी रहेगा. सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. हालाँकि, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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बता दें सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने के बाद युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें भारी मलबे को हटाने के लिए घटनास्थल पर काम कर रही हैं. अधिकारियों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, 3 लोगों की मौत हो गई है और छह से ज्यादा लोगों को बचाया गया है.
यह हादसा, 6 सितंबर 1.30 बजे के करीब हुआ. हॉस्टल डेज नाम का पीजी जिस इमारत में चल रहा था, वह ढह गया.