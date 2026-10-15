दिल्ली मेट्रो का बदला समय, इस दिन भोर से पहले ही चलेंगी ट्रेनें, जानें शेड्यूल

वेदांता हाफ मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाले रनर्स की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रविवार को तड़के सुबह से ही मेट्रो ट्रेनों को संचालित किए जाने की घोषणा की है. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साझा की है.

DMRC ने बताया है कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के धावकों की सुविधा के लिए चार प्रमुख मेट्रो लाइनों पर ट्रेन सेवा सुबह 3:30 बजे से शुरू करने का फैसला किया गया है. खास बात यह है कि मैराथन में भाग लेने वाले धावकों के आयोजन स्थल तक आने-जाने का सफर मुफ्त होगा. किराए वहां आयोजकों द्वारा प्रदान किया जाएगा.

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प्रतिभागियों को समय पर पहुंचने में होगी आसानी

DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली इस मैराथन को देखते हुए रेड, येलो, ब्लू और वायलेट लाइन पर सामान्य रविवार के रूटीन के मुकाबले पहले ही मेट्रो उपलब्ध होगी ताकि, प्रतिभागियों को समय पर आयोजन स्थल तक पहुंचने में असुविधा का सामना न करना पड़े.

किन स्टेशनों पर मिलेगी जल्दी ट्रेन?

DMRC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, शुरुआती सेवाएं संबंधित लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी. रूट और शुरुआती समय की जानकारी इस प्रकार है:

रेड लाइन: रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा.

येलो लाइन: समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम.

ब्लू लाइन: द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली.

वायलेट लाइन: कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़).

इन रूटों पर सुबह के शुरुआती घंटों में ट्रेनों के बीच का अंतराल भी तय किया गया है, ताकि धावकों को स्टेडियम पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

किस समय कितने मिनट में मिलेगी मेट्रो?

रविवार, 18 अक्टूबर को इन चार लाइनों पर ट्रेन सेवाएं तीन चरणों में चलेंगी. सुबह 3:30 से 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवाओं का संचालन किया जाएगा. इसके बाद सुबह 4:15 से 6:00 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेनें धावकों के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि, सुबह 6:00 बजे से सेवा समाप्त होने तक रविवार के सामान्य समय-सारिणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन होगा.

तड़के सुबह 3:30 बजे से मेट्रो सेवा शुरू होने का लाभ उन धावकों को मिलेगा, जिन्हें दौड़ से पहले रिपोर्टिंग और अन्य औपचारिकताओं के लिए समय पर पहुंचना है. हालांकि, यह सुविधा सभी मेट्रो लाइनों पर लागू नहीं होगी. बाकी लाइनों पर ट्रेनें अपने नियमित रविवार के समय के अनुसार ही चलेंगी.

सहायता के लिए वॉलेंटियरों की भी होगी तैनाती

मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को सही स्टेशन और आयोजन स्थल तक पहुंचने में मदद देने के लिए आयोजक कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर वॉलेंटियरों तैनात करेंगे. इनमें जेएलएन स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ, जंगपुरा स्टेशन शामिल हैं. यहां मौजूद वॉलेंटियरों प्रतिभागियों को जरूरी मार्गदर्शन देंगे, जिससे उन्हें आयोजन स्थल तक पहुंचने में आसानी हो सके.

धावकों के लिए मेट्रो से आना-जाना होगा मुफ्त, QR कोड वाली रिस्टबैंड जरूरी

इस बार मैराथन प्रतिभागियों के लिए सफर से जुड़ी एक और राहत दी गई है. आयोजन के लिए आने और वापस लौटने का मेट्रो किराया आयोजक की ओर से प्रायोजित किया जा रहा है. DMRC ने इसके लिए लागू मेट्रो किराये के अनुसार जरूरी संख्या में बिब के साथ विशेष QR कोड वाले रिस्टबैंड टिकट उपलब्ध कराए हैं. जिन्हें धावकों को ध्यान से आयोजकों से लेना होगा. मुफ्त मेट्रो यात्रा की सुविधा के लिए यह रिस्टबैंड जरूरी है. इसके अलावा वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 के रूट, आयोजन और अन्य अपडेट के लिए प्रतिभागी इन आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं.

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