दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत चुकी है. अब इस धमाके को लेकर नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं. इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े चार संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं. ये वही संदिग्ध हैं, जिन्हें अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने विस्फोटक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था.

जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के कारण जल्दबाजी दिखाते हुए संदिग्धों ने दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट किया. पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी हैं, वे सभी डॉक्टर हैं और या तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं.

गिरफ्तार किए गए चार में से तीन आरोपी डॉक्टर्स कश्मीरी हैं. एक महिला डॉक्टर का ताल्लुक लखनऊ से है. जानें ब्लास्ट से जुड़े इन संदिग्धों के बारे में-

डॉ. उमर उल नबी

डॉक्टर उमर उल नबी पुलवामा का है. वह फरीदाबाद की अलफला यूनिवर्सिटी में काम करता है. उमर अल नबी दो भाई हिरासत में हैं. उसकी मां को डीएनए टेस्ट किया गया है. धमाके वाली रात उमर को कार चलाते हुए देखा गया था. वह कार डॉ. उमर ने ही खरीदी थी, लेकिन कार के डिटेल्स तारिक मलिक नाम के शख्स के दिए गए थे.

डॉ. आदिल अहमद

डॉ. आदिल अहमद राठर सहरानपुर में डॉक्टर है. वह रहने वाला कशमीर के काजीगोड अनंतनाग का है. आदिल के अनंतनाग जीएमसी मेडिकल कॉलेज के लॉकर से एके 47 मिली थी. हैरान करने वाली बात यह थी कि चार साल बाद भी लॉकर बंद कैसे था?

डॉ. मुजम्मिल शकील

डॉ. मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के अलफला मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. वह कुयल पुलवामा का रहने वाला है. पुलिस मुजम्मिल के साथ उसके भाई को भी लेकर गई है. मुजम्मिल के किराये के कमरे से 360 किलो विस्फोटक, राइफल और मैगजीन बरामद हुई थीं.

डॉ. शाहीन शाहिद

डॉ. शाहीन एक महिला डॉक्टर है, जो मुजम्मिल से जुड़ी थी. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है. सोमवार को सामने आया था कि लेडी डॉक्टर की कार से कुछ हथियार बरामद हुए थे. यह कार्रवाई मुजम्मिल की निशानदेही पर की गई थी.