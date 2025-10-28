नकली पुलिस बनकर डकैती करने वाला वांटेड बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली-राजस्थान पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में तीन खतरनाक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में बलजिंदर सिंह उसका बेटा सरवजीत सिंह और साथी सुरेंद्र सिंह शामिल हैं.

ये तीनों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हुई फिल्मी स्टाइल की डकैती में वांटेड थे. दिल्ली पुलिस को आरोपी लंबे समय से चकमा दे रहा था.दिल्ली पुलिस को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी.

नकली पुलिस बनकर की थी आरोपियों ने डकैती

दिल्ली पुलिस के मुतबिक 18 अक्टूबर की रात आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर और लाल बत्ती लगी जिप्सी में सवार होकर एक व्यक्ति के घर में धावा बोला था. उन्होंने परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की और मौके से मोबाइल व कीमती सामान लेकर फरार हो गए. इस मामले में राजस्थान पुलिस ने तीनों पर दस -दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर दिल्ली के चंदर विहार इलाके में छापेमारी की और मुख्य आरोपी बलजिंदर सिंह को पकड़ा. पूछताछ में उसने अपने दोनों साथियों के नाम बताए जिनकी गिरफ्तारी बाद में की गई

दिल्ली पुलिस पूछताछ में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस के जांच में पता चला है कि बलजिंदर सिंह देश के अलग-अलग राज्यों में 52 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. वह पहले मकोका के तहत दोषी ठहराया जा चुका है और 17 साल की सजा काट चुका है. बताया जा रहा है कि उसी ने अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रची थी. पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है.