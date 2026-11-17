पुलिस की नौकरी में लंबे समय तक ड्यूटी और अनियमित कामकाज के बीच बच्चों की देखभाल करना महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक खास पहल की है. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ‘आरंभ – ए न्यू बिगिनिंग’ नाम से विशेष शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) शुरू किया है. इसका उद्घाटन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया. इस केंद्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों को सुरक्षित माहौल में रहने, खेलने, पढ़ने और आराम करने की सुविधा मिलेगी.

डीसीपी सचिन शर्मा के मुताबिक, ‘आरंभ’ शुरू करने के पीछे पुलिस विभाग का उद्देश्य महिला कर्मियों को उनके पारिवारिक दायित्वों के साथ पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने में सहयोग देना है. अक्सर ड्यूटी के दौरान बच्चों की देखभाल को लेकर बनी रहने वाली चिंता का असर काम पर भी पड़ सकता है. ऐसे में पुलिस स्टेशन परिसर में क्रेच की सुविधा मिलने से महिला कर्मियों को अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर राहत मिलेगी. इस केंद्र में बच्चों की देखरेख के साथ उनके समय को उपयोगी और मनोरंजक बनाने पर भी ध्यान दिया गया है.

दिल्ली के गांव में 9 महीने के अंदर 5 मर्डर! दहशत में पूठ खुर्द

खेलकूद से लेकर रचनात्मक गतिविधियों तक का इंतजाम

क्रेच में बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया बनाया गया है. यहां वे खिलौनों और खेल से जुड़े उपकरणों के साथ अपना समय बिता सकेंगे. इसके अलावा उम्र के हिसाब से इनडोर गेम्स, खिलौने और सीखने से जुड़ी सामग्री भी रखी गई है. वहीं, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ड्राइंग, कलरिंग और पेंटिंग जैसी गतिविधियों का भी इंतजाम किया गया है. इससे उन्हें मनोरंजन के साथ अपनी कल्पनाशक्ति को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा.

किताबें पढ़ने और आराम करने के लिए भी अलग जगह

‘आरंभ’ में बच्चों के लिए लर्निंग एंड रीडिंग कॉर्नर भी बनाया गया है. यहां किताबों, शैक्षणिक सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से शुरुआती शिक्षा और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है. वहीं, खेल और दूसरी गतिविधियों के बाद बच्चों को आराम करने के लिए अलग से रेस्टिंग और स्लीपिंग एरिया उपलब्ध कराया गया है. केंद्र के सभी स्थानों को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और बच्चों के अनुकूल रखने पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि उनके आराम और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके.

पुलिसकर्मियों के परिवारों के कल्याण की दिशा में पहल

नई दिल्ली जिला पुलिस की इस पहल का सीधा उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को ऐसा सहयोग देना है, जिससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों और पुलिस सेवा के बीच बेहतर संतुलन बना सकें. विभाग का मानना है कि जब महिला कर्मियों को अपने बच्चों की देखभाल को लेकर भरोसेमंद सुविधा मिलेगी, तो वे अधिक निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगी.

दिल्ली प्रदूषण से बुजुर्गों को राहत, HC ने विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही की दी मंजूरी