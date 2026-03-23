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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: उत्तम नगर में हाई अलर्ट, नवरात्र के दौरान कड़ी निगरानी, अफवाहों से बचने की सलाह

Delhi News: उत्तम नगर में हाई अलर्ट, नवरात्र के दौरान कड़ी निगरानी, अफवाहों से बचने की सलाह

Uttam Nagar Security News: द्वारका के DCP कुशल पाल सिंह ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है. लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 11:27 PM (IST)
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दिल्ली के उत्तम नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बाजारों में लोगों की भीड़ कम देखी जा रही है. नवरात्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है. एक अधिकारी ने सोमवार (23 मार्च) को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि ईद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने एहतियाती उपाय के तौर पर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था. सत्यापन के बाद उन सभी को रिहा कर दिया गया.

द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा, “नवरात्र के दौरान जेजे कॉलोनी क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात किए गए है. त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह पूरी तरह से एहतियाती कदम है.” उन्होंने कहा कि स्थिति अब सामान्य है, लेकिन त्योहारों को देखते हुए पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है तथा लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है.

उत्तम नगर में होली के दौरान विवाद में युवक की हुई थी हत्या

जेजे कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच होली (चार मार्च) के दिन हुई झड़प में घायल हुए 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गयी थी. यह झड़प तब शुरू हुई जब एक समुदाय की लड़की द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा गलती से दूसरे समुदाय की एक महिला को लग गया. कई हिंदू राजनीतिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम कर दिया.

पुलिस ने अबतक 16 लोगों को हिरासत में लिया

प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. पुलिस ने अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें तीन महिलाएं एवं दो नाबालिग भी पकड़े गए है. आगे की जांच जारी है. पुलिस ने यह भी कहा कि वे लगातार जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया मंचों पर नजर रख रहे हैं. अधिकारी ने कहा, ''पुलिस गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर कड़ी निगरानी रख रही है. अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'' 

कुछ लोगों ने घटना से संबंधित भावुक वीडियो किया था प्रसारित

सूत्रों ने बताया कि अब तक 200 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के अनुरोध भेजे गए हैं, जिनमें से लगभग 70 से 80 खाते पहले ही ब्लॉक किए जा चुके हैं. ये खाते मुख्य रूप से विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय थे. उन्होंने कहा, ''जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुछ लोगों ने घटना से संबंधित भावुक वीडियो प्रसारित किए और ऑनलाइन धन जमा करने के माध्यम से दो दिनों के भीतर लगभग 37 लाख रुपये जुटा लिये. पुलिस ने राशि के हस्तांतरण को रोक दिया है और धन के स्रोतों की जांच कर रही है. जमीनी स्तर पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम जारी हैं. 

उत्तम नगर में कड़ी सुरक्षा का बाजारों पर भी असर

उत्तम नगर पुलिस थाने के बाहर भारी अवरोधक लगाये गये हैं और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए हैं. प्रमुख स्थानों से गुजरने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है. कड़ी सुरक्षा का असर स्थानीय बाजारों में भी साफ दिख रहा है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पुलिस की लगातार मौजूदगी और सख्त जांच के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है, जबकि निवासी केवल जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. एक दुकानदार ने कहा, ‘‘लोग अभी भी सतर्क हैं. आवाजाही सीमित है और इलाके में माहौल शांत है.’’ हालांकि, पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है.

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Published at : 23 Mar 2026 11:25 PM (IST)
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