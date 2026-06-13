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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउम्र कम... गुनाह बड़े, नोएडा में पकड़ा गया शातिर गिरोह, मिनटों में उड़ा देता था गाड़ियां, 11 बाइक बरामद

उम्र कम... गुनाह बड़े, नोएडा में पकड़ा गया शातिर गिरोह, मिनटों में उड़ा देता था गाड़ियां, 11 बाइक बरामद

Noida Crime News: एडिशनल DCP मनीषा सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए गिरोह के दो अपराधियों को सेक्टर-28 इलाके से गिरफ्तार किया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 13 Jun 2026 11:43 PM (IST)
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नोएडा में वाहन चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से दिल्ली-एनसीआर से चोरी की गई एक-दो नहीं, बल्कि पूरी 11 मोटरसाइकिलें और अवैध हथियार बरामद किए हैं. 

पुलिस ने इस गिरोह के सदस्य सोनू हलदर और नाजिम की गिरफ्तारी के साथ ही चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस को इनके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी मिला है. बताया जा रहा है कि ये दोनो शातिर किस्म के चोर हैं, जिन्होंने दिल्ली से लेकर नोएडा तक गाड़ी मालिक की नाक में दम कर रखा था. 

सटीक सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सटीक सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों को सेक्टर-28 इलाके से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की फिलहाल नोएडा के छलेरा गांव में रह रहे थे.

चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद

नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस ने जब इनकी निशानदेही पर छापेमारी की, तो पुलिस के भी होश उड़ गए. इनके कब्जे से अलग-अलग इलाकों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. इनमें से कई गाड़ियां दिल्ली के ज्योति नगर, न्यू अशोक नगर, बदरपुर और समयपुर बादली थानों से चोरी की गई थीं, जिनकी बाकायदा एफआईआर भी दर्ज है.

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बेहद कम उम्र के हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. 23 वर्षीय सोनू हलदर पर पहले से ही आर्म्स एक्ट, चोरी और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, इसका दूसरा साथी 20 वर्षीय नाजिम भी कुछ कम नहीं है, उस पर भी चोरी और आर्म्स एक्ट के तीन गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. सेक्टर-20 पुलिस ने दोनों शातिरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है.

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Published at : 13 Jun 2026 11:43 PM (IST)
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