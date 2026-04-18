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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDehi News: दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने 4 को दबोचा, IED से दहलाने का था प्लान

Dehi News: दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने 4 को दबोचा, IED से दहलाने का था प्लान

Delhi News In Hindi: दिल्ली स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश नाकाम करते हुए 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है. ये गजवा-ए-हिंद से प्रभावित थे और IED बनाने की तैयारी के साथ दिल्ली की रेकी कर चुके थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए देश को दहलाने की योजना बना रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी देश के अलग-अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से पकड़े गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये सभी युवक कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित थे और 'गजवा-ए-हिंद' जैसे खतरनाक मंसूबों को बढ़ावा देकर देश में नफरत और दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे.

खिलौना कार और कीलों से बना रहे थे रिमोट कंट्रोल IED

जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इनमें से दो आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल IED (बम) बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे. इसके लिए उन्होंने जरूरी कच्चा माल जैसे बॉल बेयरिंग, कीलें और खिलौना कार के पार्ट्स तक जुटा लिए थे. ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के गुप्त (क्लोज्ड) ग्रुप्स के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, जहां जिहाद, हथियारों और आतंकी विचारधाराओं को लेकर चर्चाएं होती थीं और नए लोगों का 'ब्रेनवॉश' किया जाता था.

दिल्ली में दिसंबर 2025 में कर चुके थे रेकी

पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल का एक सदस्य इतना दुस्साहसी था कि उसने दिसंबर 2025 में दिल्ली आकर लाल किला और इंडिया गेट जैसी बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों की रेकी (जांच) भी की थी. साजिश के तहत उसने लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर लाल किले की फोटो के साथ आपत्तिजनक पोस्ट भी शेयर की थी.

क्राउड फंडिंग और हथियारों की ट्रेनिंग का झांसा

यह नेटवर्क केवल बम बनाने तक सीमित नहीं था. गिरफ्तार किए गए युवकों में से एक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए 'क्राउड फंडिंग' (पैसे जुटाने) का काम कर रहा था, जबकि दूसरा आरोपी युवाओं को हथियार चलाने और उसकी ट्रेनिंग दिलाने का वादा कर उन्हें भड़का रहा था. इसके नाम पर भी लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे.

साधारण बैकग्राउंड के हैं आरोपी, सोशल मीडिया ने किया गुमराह

पुलिस ने बताया कि ये चारों आरोपी बेहद साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़े-लिखे हैं. इनमें से कोई मैकेनिक है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो कोई प्लंबर का काम करता है. लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और कट्टरपंथी भाषणों के जाल में फंसकर ये आतंक की राह पर चल पड़े.

BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज

स्पेशल सेल ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इनके पास से IED बनाने का सामान और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा गहन जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल गिरने पर सियासत तेज, दिल्ली BJP ने बोला कांग्रेस, सपा और RJD पर हमला, पूछा ये सवाल

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Published at : 18 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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